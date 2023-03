Referirse al Colegio Rural Agrupado (CRA) de Valga es hablar del resurgimiento de la escuela rural; no en vano es un modelo a seguir en Galicia y en el resto del Estado y fue elegido por la Fundación Princesa de Girona como uno de los 23 centros rurales de referencia en España para acoger a estudiantes en prácticas. Y es que su método despierta gran interés en la comunidad educativa como ejemplo de calidad, innovación y buenas prácticas.

En los Encontros de Educación Infantil e Primaria celebrados recientemente en Santiago de Compostela, a los que asistieron medio centenar de maestros, se pusieron sus escuelas como ejemplo, ya que basan su modelo en aplicar proyectos ambientales de aprendizaje, atención a la diversidad, enseñanza personalizada y apertura hacia el entorno y los espacios naturales. “Sobre todo, e máis que nos libros, baseamos o noso modelo en espertar o interese do alumnado polo que o rodea”, explica el director del CRA, Adrián Baloira, que es uno de los dos miembros de la directiva, junto a Antía Piñeiro.

“O noso modelo baséase na innovación, co emprego de metodoloxías vivas e activas. Facemos un traballo coordinado de todas as profesionais que forman parte do centro e a ensinanza é individualizada e respectuosa. As aulas son inclusivas e implicamos a toda a comunidade educativa nun ambiente familiar. Tamén apostamos por unha educación ao aire libre, con patios vivos activos, naturais e inclusivos”, explica.

El Colegio Rural Agrupado de Valga surgió en el año 2000 como fruto de la unificación de las antiguas unitarias de dicho municipio pontevedrés. Actualmente cuenta con seis escuelas: Campaña, Chenlo, Ferreirós, Forno, Vilarello y Xanza.

Con la misma estructura y funcionamiento que cualquier otro centro educativo público, el CRA de Valga destaca por la adaptación a las características de su entorno y a las necesidades del alumnado. “Promovemos un ambiente educativo familiar nun entorno natural próximo que facilita a adaptación do alumnado”, explica Adrián Baloira.

FORMACIÓN. Tanto desde el Concello como desde la Xunta de Galicia destacan que en los últimos tres años se ha convertido en un referente al que acuden centros de toda la comunidad para recibir formación certificada por la Consellería de Educación en lo que a transformación de espacios y metodología se refiere. En este sentido, durante el pasado curso escolar atendieron a más de 30 centros gallegos que acudieron a conocer su método.

Tanto Baloria como Piñeiro realizan formación a distancia y presencial y, hace poco, Antía participó como relatora de los Encontros de Educación Infantil e Primaria celebrados en la Cidade da Cultura de Santiago, con más de medio millar de asistentes. En estas jornadas tuvo la oportunidad de explicar la metodología innovadora aplicada en la escuela de la que ella es tutora: la de Vilarello.

Además, la Fundación Princesa de Girona, entidad de carácter privado, eligió el CRA de Valga junto a otros veintidós centros de España para que sus alumnos hagan prácticas. “Temos o pracer de contar cunha alumna aragonesa e outra madrileña dende febreiro a xuño”, cuenta con orgullo el director.

En tres años, dicha instalación educativa pasó de tener matriculados a cincuenta y cinco alumnos y alumnas a ocho. Es el CRA de Galicia con mayor número de matrículas en el curso 2021-22 (treinta y tres alumnas y alumnos) y en el de 2022-23 (treinta y cuatro).

Acoge alumnado de quince concellos de las comarcas de O Sar, Caldas y Arousa y sus seis escuelas (una por grupo) cuentan con un aula principal y una segunda polivalente. “Temos nenos de Pontecesures, Padrón, Catoira, Cuntis, Caldas de Reis, Rois e ata de Vilagarcía e Teo”, apunta el director.

La media de alumnos está entre los 12 y los 14 por escuela, siendo la de Campaña, con 17, la que concentra el mayor número.

TUTORÍA ENTRE IGUALES. En cuanto al profesorado, el complejo educativo tiene una plantilla integrada por seis tutoras, dos profesoras de apoyo, un especialista en inglés (acompañada de un auxiliar de conversación) un especialista en Educación Física, una profesora de Religión, una orientadora, un docente de Pedagogía Terapéutica, dos profesores de Audición y Lenguaje y dos cuidadoras que acompañan al alumnado con necesidades especiales.

Los responsables del CRA realizan jornadas de puertas abiertas. En las jornadas pueden participar familias, tanto de Valga como de otras localidades, interesadas en matricular a sus hijos o, simplemente, en conocer el funcionamiento del Colegio Rural Agrupado y de las seis instalaciones que lo integran actualmente.

Entre otros conceptos, en estos encuentros los directivos explican en ellas que los niños y niñas están escolarizados en aulas mixtas que favorecen el aprendizaje mediante la tutoría entre iguales, el trabajo cooperativo y la formación de grupos heterogéneos. Además, y para la atención a la diversidad que el equipo educativo defiende en su modelo, el centro agrupado cuenta con un Departamento de Orientación, con una especialista en Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica y una cuidadora, según indican.

La innovación y las nuevas tecnologías forman parte de la actividad diaria del mencionado complejo educativo, y las aulas disponen de herramientas y materiales de nuevas tecnologías de la comunicación, como PDI, robots educativos, tablets o smartphones que también permiten mayor cercanía con las familias a nivel comunicativo.

En este sentido, hay que subrayar que fue el primer centro público de Galicia en contar con monitores a nivel tecnológico, según destacan al respecto sus responsables.