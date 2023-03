O Concello de Outes licitou varias actuacións no marco do POS+2022 da Deputación da Coruña por importe de 370.000 € para melloras en varios núcleos rurais, humanizacións na capital do municipio e mantemento de infraestruturas deportivas.

Actuarase nas parroquias de Valadares, Entíns e Tarás. No lugar de Crespos investiranse máis de 60.000 € para pavimentación de interiores, así como no camiño de Entíns a Fontenlos e nos interiores do lugar de Tarás. Por outra banda, acometeranse a mellora da rúa Doutor Esperante, á que se dedicarán máis de 150.000 euros, e a reforma da cuberta e o adecentamento da contorna da pista do pavillón deportivo da Serra de Outes. Tamén se levará a cabo unha actuación nos piares da ponte sobre o río Tins, en San Lourenzo, que se atopan en mal estado. Nas vindeiras semanas licitarase o resto de obras do POS+2022, no que se inclúen pavimentacións nas parroquias de Outes, San Cosme, San Ourente, O Freixo e Serra de Outes por 300.000 euros.