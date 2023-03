En noviembre de 2021, un exejecutivo de Silicon Valley, el español Francisco Rábano, iniciaba en la localidad de Portbou (Girona) una ruta emocional y experiencial por toda la costa de la Península Ibérica. Un viaje de 5.000 kilómetros que concluirá dentro de dos meses en Hondarribia con una ligera mochila y un intenso aprendizaje a sus espaldas. Va al encuentro de la innovación social y medioambiental. Ésta es la historia de un hombre que le plantó cara al estrés atacándolo donde más le duele, y que decidió colgar los hábitos de la velocidad y el sedentarismo para transitar los caminos con calma.

La vida de Francisco empezó a girar hace cinco años, cuando conoció la Ruta dos Faros y recorrió con una amiga los 200 kilómetros de Malpica a Fisterra. Entonces pesaba 120 kilos, y el estrés originado por un trabajo al que sigue adorando le había empezado a pasar factura. “Yo amaba mi trabajo, me entregué del todo a él. Pero dejé de lado otras cuestiones vitales, y enfermé”, dice.

Francisco era el director de Yelp, una empresa de reseñas en Internet que implantó con éxito en España, Italia, Portugal, Chile, México, Argentina y Brasil, y que en sólo tres años ya estaba cotizando en Bolsa.

En cada nueva ciudad contrataba a entre 50 y 100 personas. Su día a día era un ir y venir en taxis y aviones. Pero las actividades internacionales de la firma se cerraron cuando Google planteó una oferta de compra a Yelp, que fue rechazada por su propietario. Un portazo que enfureció a Google, que montó el Google Maps con reseñas. “Fue un golpe brutal y una competencia desleal que le valió la multa más alta impuesta por ello en la UE”, señala Rábano.

Tras escribir el libro Teletrabajo: autogestión y liderazgo de equipo, se echó a andar con la misión de divulgar el bienestar laboral. Pero aquella Ruta dos Faros fue sólo el preludio de la aventura en la que ahora está inmerso, con la finalidad de divulgar aquellas iniciativas de emprendimiento social, innovación medioambiental, comercio de proximidad, economía social, etc. que se encuentre en su camino. Lo hace a través de entrevistas en formato vídeo y podcast que publica en sus canales de Linkedin (4.000 seguidores) e Instagram (40.000). Las experiencias ajenas también le enriquecen como persona. “Todos los días hay una reconstrucción personal constante. Como y me río más”, apunta.

Hace una semana llegó a Fisterra habiendo recorrido ya 4.194 kilómetros. El próximo viernes continuará su camino hacia A Coruña, Betanzos, Lugo y, finalmente, Hondarribia. Por delante, 800 kilómetros. Pero camina teletrabajando. “Nunca me planteé dejar mi trabajo; no era necesario”, aclara. En su mochila, “que cada vez pesa menos”, sólo lleva dos camisetas, un pantalón corto y otro largo, los mismos cuatro pares de calcetines con los que inició el viaje, un neceser con lo básico, una sudadera, una cazadora y su oficina portátil: un Ipod y un móvil.

De Galicia se marchará fascinado con tres negocios: Dooroty, de Vigo (una App para compartir aparcamientos); OSD Protein, de Pontevedra (una biotecnológica que produce microproteínas); y Frouma, de Ribeira (creada por un ebanista que recupera la madera de las bateas para fabricar muebles únicos y revindicando el valor de la calma y el tiempo para hacer las cosas bien hechas).

“Mi finalidad es darles la visibilidad que les falta, que su conocimiento genere sentimiento de orgullo ante el talento y la innovación que tenemos aquí”, explica Francisco.

“Al llegar al Castro de Baroña supe qué soy: castreño”

No descarta regresar para crear un negocio en Galicia, y cree interesante “una casa de huéspedes”

“Los problemas de salud se fueron”, dice Rábano, que ahora pesa 87 kilos. Y eso que las tentaciones gastronómicas son intensas. “Galicia es el lugar del mundo donde mejor se come. No me habría planteado vivir esta experiencia de no haber conocido la Ruta dos Faros”, añade.

En su largo caminar hizo grandes descubrimientos. “El Castro de Baroña (O Son) es un lugar mágico con siglos de espiritualidad y convivencia con la naturaleza más salvaje. Al llegar allí descubrí qué soy. Me dije: ya sé lo que soy. Soy castreño”.

“Me siento bendecido por el clima. Desde que entré en Galicia (la comunidad en la que más tiempo permanecí en la ruta) sólo hubo una semana y media de lluvia”, dice.

En un par de meses, Francisco regresará a Almería, su lugar de residencia. Le espera Óscar, su pareja.

Pero, y después de esto, ¿qué?

“No sé ni lo que haré mañana. ¿Cómo voy a saber lo que haré después?”, se pregunta. Con todo, no descarta la posibilidad de abrir un negocio en Galicia. “Sería interesante una casa de huéspedes para invitar a gente como yo y compartir un espacio libre de contaminación lumínica y atmosférica, y otras maneras de concebir el trabajo”.

Pero esa ya sería otra historia.