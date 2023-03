Después de décadas de espera, Corcubión cuenta ya con un proyecto de puerto mixto para atender las demandas y necesidades de los sectores pesquero y náutico-recreativo. La propuesta fue presentada este lunes en una reunión informativa celebrada en la cofradía, a la que asistieron el delegado de la Xunta, Gonzalo Trenor; la presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas; el alcalde corcubionés, Manuel Insua; el presidente del Club Marítimo Carrumeiro, Félix Quintero; y representantes del pósito local y de la plataforma Porto Si Mortos Non.

Inicialmente se barajaron tres propuestas técnicas, todas ellas orientadas a dar cobertura a las necesidades de los referidos sectores, contemplando entre 150 y 200 plazas para profesionales de la pesca y usuarios de la náutica recreativa, además de la dotación de un dique de abrigo y la creación de explanadas de servicio y aparcamientos.

Después de un análisis multicriterio con distintos factores de ponderación, como la operatividad de la dársena, el coste, la aceptación social y la posibilidad de crecimiento y facilidad de tramitación, se optó por la alternativa de crecimiento hacia el exterior, la cual obtuvo además el apoyo unánime de todos los agentes.

Dicha propuesta contempla la construcción de un dique de abrigo de 282 metros en dos alineaciones y la dotación de una explanada, varadero y foso travel lift. En total se crearán 194 plazas de amarre con un coste medio por plaza de 51.000 euros, con lo que el presupuesto total podría alcanzar los 10 millones de euros, según Portos de Galicia.

La presidenta del ente portuario, Susana Lenguas, explicó que, una vez ratificada la alternativa que generó el mayor consenso, Portos dará inicio a la tramitación ambiental, lo que implicará que el proyecto será sometido a exposición pública.

No obstante, rehusó hablar de plazos de ejecución y de dar fechas para que el proyecto pueda convertirse en una realidad, dado que “a tramitación das obras vén marcada pola grande complexidade de tramitación ambiental, así como polas dificultades derivadas de que no procedemento interveñen diferentes administracións con competencias en distintas materias”, afirmó.

Recordó asimismo que “a Xunta leva anos traballando” en el estudio de las diferentes alternativas, enmarcado en el conjunto de trámites previos a la elaboración de un proyecto básico, lo cual requirió de una inversión “de 65.000 euros” para dar respuesta “á ampla demanda social desta obra”.

Y es que ya el Plan Galicia, aprobado en 2003 a raíz de la catástrofe del Prestige, contemplaba la creación de puertos deportivos en Costa da Morte. Cuando se concretó la propuesta se diseñaron unas instalaciones compartidas entre Cee y Corcubión, pero todo se quedó en el papel, al igual que las promesas que se fueron sucediendo en el tiempo.

El alcalde, Manuel Insua, asegura que el proyecto “é do noso agrado”, pero lamenta “a falta dun compromiso con prazos concretos de execución”. Dice que seguirán trabajando “e colaborando en positivo, especialmente coa Xunta para que, dunha vez por todas, pase dos proxectos á dotación orzamentaria para poder levar a cabo unha obra tan necesaria e demandada”.

Por su parte, Félix Quintero, presidente del C. M. Carrumeiro, señala que ahora “hay una idea aprobada y considero que es un punto de no retorno, por lo que creo que este lunes fue un día importante para todos”, afirmó Félix Quintero, presidente del C. M. Carrumeiro.

Es consciente de que la espera deberá continuar debido a los dilatados plazos de la tramitación burocrática, pero confía en que esta puede ser la propuesta definitiva.

Quintero considera que ha sido clave el trabajo cooperativo desarrollado por el club marítimo y la cofradía de pescadores, “así como la creación de la figura de puerto mixto hace unos seis años”. Asegura que es “una buena opción” y que ambos sectores pueden “convivir perfectamente” en las futuras instalaciones.

Así lo entienden también en el pósito de Corcubión. José Domínguez, portavoz y asesor del patrón mayor, señaló que es un logro importante “polo que levamos loitando dende hai moito tempo”.

Considera que la propuesta elegida es la idónea, ya que es la que ofrece un menor impacto ambiental “e unha recollida moi boa para os barcos, que estarán protexidos tanto dos ventos do norte como do sur”. El diseño, añade, garantiza la seguridad de toda la flota y, una vez que se haga realidad, se pondrá fin a las carencias actuales, a causa de las cuales han sido ya varias las embarcaciones que, con motivo de los temporales, rompieron amarras y acabaron en las rocas. Además, añade, “permitirá un mellor aproveitamento dos espazos por parte de todos os usuarios a partir dunha actuación que será respectuosa co medio”.

José Domínguez destaca el hecho de que todas las partes, (Portos, cofradía, club marítimo y el Concello), avalasen de forma unánime la propuesta elegida y que se comprometiesen, a partir de ahora, “a remar todos na mesma dirección”. Es consciente de que el proceso que queda por delante será largo, “pero estaremos pendentes de todo e demandaremos que se axilice o máis posible”.

Resalta, al igual que Quintero, que desde que la cofradía y el club marítimo se pusieron a trabajar conjuntamente para luchar por el puerto mixto “sempre fomos indo para adiante”. Cree que es “logro para Corcubión e toda a comarca”.