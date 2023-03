O Concello de Cee, a través do servizo de Deportes, impulsa unha nova edición de Poñémonos en marcha cos camiños activos e coa loita contra o cancro co fin de fomentar entre a veciñanza a práctica da actividade física e os hábitos saudables. Comezará o día 18 de marzo cun roteiro entre Cee e Pereiriña. O prazo de inscrición remata o día 15. No mes de abril, o día 15, percorrerán unha ruta entre Cee e Ameixenda. O límite de participantes é de 150 por roteiro. A Xunta Local contra o Cancro recadará fondos coa venda de merchandising.