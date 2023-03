O CPI Orza Couto acolleu a xornada Deporte: Igualdade de xénero, un encontro da rapazada con mulleres deportistas de éxito que serviu para poñer en valor a importancia de rachar con prexuízos sexistas e aceptar a inclusión na práctica deportiva. A iniciativa contou coa colaboración do Departamento de Deportes do Concello de Boqueixón, Deporte Galego e do profesorado do centro.

Na charla participaron Verónica Calvo Dopazo, actual seleccionadora galega de Carreiras por Montaña; Ainhoa Rodríguez, pedagoga e directora do Departamento Nacional de Para-Kárate (modalidade que permite a participación de atletas con distintas discapacidades); Rosa Sierra, catedrática de Matemáticas e dobre medallista europea de Atletismo Máster nos 3.000 e 5.000 metros; e a súa irmá Elena Sierra, mestra universitaria en Educación Física e atleta. Foron introducidas por Cristina Carbajales e Yolanda Neira, directora e psicóloga do CIM de Boqueixón. Falaron da súa traxectoria e coincidiron en resaltar a importancia de ser constante para conseguir un obxectivo. Así mesmo, animaron a toda a rapazada a loitar polos seus soños e, en especial, instaron ás rapazas a que non deixen a práctica deportiva.