O único faro visitable da Costa da Morte, o de cabo Vilán, en Camariñas, reabrirá as súas portas ao público antes da Semana Santa, da man, unha vez máis, da Asociación de Empresarios e de Promoción Turística, que preside Olga Campos. A entidade asumiu no ano 2012 (xunto coa desaparecida Asociación Neria) a xestión e dinamización cultural do inmoble, que é un dos referentes turísticos de Camariñas e todo un símbolo local.

A intención da patronal é reabrir as salas de exposicións e o museo que alberga o edificio do faro tan pronto como “nos confirmen a concesión da subvención anual da Deputación da Coruña”, grazas á cal sufragan unha boa parte dos custos de mantemento e de persoal, afirmou a súa presidenta. A maiores disporán este ano dunha axuda de 3.000 euros concedida polo Concello camariñán. Ademais de organizar exposicións de diversa temática ao longo de todo o ano, a asociación quere tamén recuperar o certame de pintura ao aire libre que tanto éxito tivo en edicións pasadas, e que se deixou de facer a raíz da pandemia. Asemade, seguirán ofrecendo información turística de toda a Costa da Morte e, como veñen facendo desde 2016, darán continuidade ao proxecto estatístico que permite facer unha análise do perfil dos visitantes a partir das enquisas que fan a quenes acceden ás instalacións. Continuarán tamén as visitas guiadas ao museo. Uns servizos que, como lembra Olga Campos, vimos prestando “sen outro apoio máis que as axudas da Deputación, á que estamos moi agradecidos”. Lembra que “somos unha asociación sen ánimo de lucro, e o noso único fin é poñer en valor este referente turístico de Camariñas e desta forma contrubír a dinamizar o turismo no noso concello”. Detrás, engade, “hai un importante esforzo e moitas horas de traballo que non sempre se recoñecen, pero que esta xunta directiva seguirá mantendo mentres continuemos á fronte da asociación empresarial”. REXISTROS. Os datos avalan ese traballo, pois dende que a asociación xestiona o faro, este recibiu a visita de máis de 439.000 persoas, das cales máis de 16.500 pasaron polas súas salas no ano 2022. O 86% dos visitantes foron nacionais (29% de Galicia e 59% do resto de España), e o 14% chegaron dende diferentes países, maioritariamente da Unión Europea, aínda que tamén recibiron turistas de Rusia, Estados Unidos, Canadá e Sudamérica. Uns visitantes que tamén deixaron constancia de aspectos que se deben mellorar na Costa da Morte. Entre eles, que se permita subir ás torres dos faros, que se promocione máis O Camiño dos Faros, ou que se mellore a rede de estradas e a sinalización do lugares turísticos. Tamén botan de menos máis praias onde se poidan levar os cans.