O Concello de O Pino sumouse hoxe ao acto conmemorativo do Día Internacional da Muller co apertura dunha porta de madeira de cor violeta como símbolo da loita e o avance en materia de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres. Así o manifestou o alcalde, Manuel Taboada Vigo, esta maña durante a lectura da declaración institucional do 8M; un acto no que estivo acompañado pola xefa territorial da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, Judit Fontela Baró, e a concelleira de Cultura, Eva Varela.

Manuel Taboada indicou que esa loita pola igualdade “debe estar presente na axenda administrativa local” e subliñou a “necesidade de seguir impulsando cambios estruturais e sociais para lograr unha igualdade de xénero efectiva”. Como representante do Concello de O Pino comprometeuse a seguir impulsando leis e políticas públicas de igualdade dende o ámbito local. Tamén a continuar visibilizando as realidades de desigualdade aínda vixentes na sociedade e a establecer accións sensibilizadoras, coeducativas e concienciadoras en materia de igualdade de xénero para os distintos grupos poboacionais. O alcalde pediu a toda a poboación, e especialmente ás mulleres do Pino, seguir “abrindo de xeito conxunto a porta violeta”, como fixeron aquelas obreiras téxtiles o 8 de marzo de 1857 cando saíron á rúas de Nova York para protestar polas condicións laborais. Pola súa banda, a xefa territorial da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, Judit Fontela felicitou ao Concello pola “gran iniciativa da porta violeta” e subliñou que a Xunta reivindícase a igualdade real e efectiva entre mulleres e homes “de cara a conseguir unha sociedade máis democrática e máis xusta”. Judit Fontela tamén asinou no Libro da Muller. A porta violeta viaxará este mes de marzo ao CPI Camiño de Santiago durante a actividade Xogos e xoguetes tradicionais igualitarios que se desenvolverá no centro e na que participará todo o alumnado e que forma parte do programa de actos do 8M do Concello. E, a campaña de sensibilización que o Concello puxo en marcha estes días no comercio local e nos establecementos hostaleiros tivo unha moi boa aceptación. Os escaparates e os locais lucían hoxe os carteis conmemorativos do 8M; repartían adhesivos e chapas entre a súa clientela e tamén lucían á entrada dos seus establecementos as alfombras malvas.