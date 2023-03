O Concello de Ribeira, no marco da EDUSI Máis Ribeira Atlántica, vén de rematar os traballos de limpeza e acondicionamento do río Pedrín e a creación dunha nova senda turístico-fluvial na súa contorna. O obxectivo da actuación era a recuperación ambiental dunha zona que conta cunha gran riqueza medioambiental e cultural e a súa posta en valor.

Toda a zona acondicionada é unha área forestal caducifolia con elementos propios do monte de ribeira, constituído fundamentalmente por amieiros, salgueiros e freixos no seu estrato arbóreo.

Este itinerario discorre ao longo do río Pedrín durante uns 685 metros, dende Cubeliños ata o lavadoiro de San Roque. A contorna do río Pedrín é unha localización fluvial de grande importancia para Ribeira pola súa proximidade ao casco urbano da localidade. O seu percorrido comeza no monte Castro e discorre cara o parque periurbano de San Roque.

O investimento foi de 94.426 €, do cales 75.541 € corresponden a fondos FEDER, mentres que os 18.885 € restantes foron achegados polo Concello de Ribeira.