Representantes do Concello de Ribeira, da Consellería de Educación e do Colexio O Grupo visitaron as instalacións da antiga comisaría na rúa Miguel Rodríguez Bautista coa fin de explorar as posibles formas de proceder á ampliación do centro educativo utilizando o inmoble anexo á mesma, que revertera a competencia municipal logo da apertura en Fontán das novas dependencias da Policía Nacional, procedendo á súa desafectación e cesión á Xunta.

Na visita participaron o alcalde, Manuel Ruiz; o xefe territorial de Educación, Indalecio Cabana; o xefe de servizo da unidade técnica, Adolfo Villaverde; e a directora do Grupo, Nieves Lampón. As accións prioritarias máis demandadas polo centro, con 429 alumnos a día de hoxe, teñen que ver coa necesidade de dispoñer dun espazo para psicomotricidade, despachos para o persoal docente e a ampliación da biblioteca escolar, o cal podería resultar factible nunha primeira fase das obras de remodelación que se centrarían na primeira planta do edificio, ademais de afectar a unha parte do propio colexio. A tal efecto, a intención é acometer as obras pertinentes durante este verán de tal xeito que puidesen estar listas no próximo curso 2023-2024. O Concello amosou a súa disposición a colaborar e axudar a resolver as carencias de espazo que posúe a día de hoxe o colexio ribeirense.