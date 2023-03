A primeira reserva mariña de interese pesqueiro de Galicia, Os Miñarzos de Lira (Carnota), foi pioneira en Europa polo seu modelo de coxestión paritario (Xunta-pescadores) e dende a súa creación, no ano 2007, foron xa varias as comunidades e países que emularon ou se inspiraron neste sistema colaborativo no que os profesionais do mar son os principais actores. Así o subliña o antropólogo, profesor da Universidade da Coruña e presidente da Fundación Lonxanet, Antonio García Allut, que foi quen brindou o asesoramento técnico á comunidade pesqueira que impulsou a iniciativa, a partires dunha proposta saída da confraría de Lira.

Allut asegura que no 2015 profesionais de Cataluña viñeron a Lira para interesarse por este modelo e, posteriormente, “nesa Comunidade aprobaron un decreto lei de coxestión de pesca artesanal, que está a funcionar moi ben”. Algo semellante sucedeu en Andalucía e no país veciño de Portugal, que incorporou á súa Lei de Pesca “oito artigos centrados exclusivamente na coxestión”. Outros países como o Reino Unido e Irlanda tamén amosaron o seu interese por este modelo, e actualmente, o referido profesor está a dirixir unha tese doutoral dunha estudante escocesa sobre unha comunidade pesqueira que aspira a implantar a coxestión.

Ademais do recoñecemento máis aló de Galicia, o proxecto da reserva también obtivo o 29 de xuño de 2015 o apoio unánime do Congreso dos Deputados a través dunha declaración institucional.

“Este tipo de ferramentas son as máis necesarias para salvar os pobos costeiros de Galicia, ao tempo que favorecen a aprendizaxe e democratizan o proceso de explotación de recursos, axudan a conservar a biodiversidade e os ecosistemas e tamén a recuperar especies sobreexplotadas”, sinala Allut. Un modelo, engade, que mesmo “ten efectos positivos na convivencia dos humáns”.

Primitivo Pedrosa, mariñeiro adicado á pesquería do polbo, membro do órgano de xestión da reserva Os Miñarzos e un dos impulsores da mesma, recalca tamén que “foi semente de cambios para outros sitios e un modelo a exportar”. Subliña ademais que “nos primeiros cinco anos xa eran visibles os seus efectos positivos e vimos como se recuperaban especies como o percebe ou a nécora, e mesmo o polbo, ao facerse unha veda máis longa (dous meses e medio) no ámbito da reserva”.

Demostrouse tamén, engade, que “había entendemento entre os profesionais e a administración pública”. Non obstante, lamenta que, a partir deses primeiros anos, a Xunta eliminase o servizo de vixiancia propio da reserva, a asistencia técnica e o seguimento científico da mesma, ferramentas que o sector considera de gran importancia para evitar o furtivismo e poder avaliar con datos a evolución dos recursos no ámbito protexido.

Non obstante, dende a Consellería do Mar aseguran que a reserva, ao igual que a de Cedeira (a segunda de Galicia), “están vixiadas polo Servizo de Gardacostas”, e o seguimento científico “tamén se efectúa a través dos servizos da consellería, e pódese facer uso das asistencias técnicas e dos vixiantes das confrarías”.

A pesares das posibles diferenzas, a maioría do sector pesqueiro segue a apostar por este modelo e proba delo é que, a proposta da confraría de Muros, se impulsou un proxecto de ampliación. Non obstante, a proposta quedou paralizada porque “dúas confrarías, Portosín e Corcubión, se opuxeron, e dende a Consellería do Mar querían que o proxecto tivese o respaldo unánime”, segundo Pedrosa. Así o confirma tamén o referido departamento autonómico subliñando que “non acadou o suficiente consenso”. Sinalan ademais que “foi presentado polos seus promotores nun pleno do Consello Galego de Pesca no que finalmente non foi aceptado”.

Á marxe de que saia adiante ou non a ampliación, tanto Pedrosa coma Allut coinciden en que a reserva segue a ser unha ferramenta útil e necesaria, “sobre todo ante o que está por vir, como posibles parques eólicos mariños”, e tamén “no caso de que se produza outra catástrofe coma a do Prestige, e á hora de avaliar os danos sobre o ecosistema e o sector, xa que este é un espazo prioritario”, subliña o profesor.

Ambos demandan da administración unha “aposta máis decidida” por este modelo de xestión dos recursos pesqueiros, e a mesma “receptividade” que con outros proxectos como os promovidos polo sector enerxético, “porque aquí estamos falando dunha iniciativa que ofrece un beneficio colectivo fronte a outras que buscan principalmente un rendemento económico”. Ademais, Primitivo Pedrosa considera que as administracións “deben aceptar que, como usuarios do medio mariño, teñen que recoñecernos uns dereitos adquiridos”. Tamén “hai que poñer en valor os coñecementos dos pescadores e mariscadores”, engade Antonio García Allut.

Pola súa banda, Emilio Louro, un dos impulsores da reserva Os Miñarzos cando exercía como secretario da confraría de Lira, lamenta que non se dese continuidade ao plan de xestión que se desenvolveu nos primeiros anos de traballo no espazo protexido. Considera que a falta dun sistema de vixiancia exclusivo para a zona e a carencia dun seguimento científico específico fan que actualmente “sexa máis unha reserva de papel”.

A este respecto sinala que mentres estiveron operativos os referidos servizos puidose constatar e certificar “un descenso do furtivismo moi importante, e tamén un repunte dos recursos especialmente en especies como o percebe ou a nécora”.

Ao respecto das capturas, dende a Consellería do Mar sinalan que “nos últimos cinco anos mantéñense estables nunha media anual de 700.800 quilos e un valor económico medio de máis de 4,3 millóns de euros”. No 2022 subiu a 4,8 millóns.

PROTEXER O 30% DOS OCÉANOS

··· Iniciativas como as reservas mariñas de Os Miñarzos constitúen un paso dado xa para poder acadar o reto marcado pola ONU para o 2030: a protección do 30% do espazo oceánico. Expertos e organizacións ecoloxistas consideran que é vital para salvar os océanos. ··· No ámbito da reserva de Lira a superficie protexida como espazo de interese pesqueiro supera as 2.074 hectáreas, dentro das cales delimitáronse dúas áreas de reserva integral de 78,8 e 61,3 ha. respectivamente, nas que está prohibida a pesca, a extracción de fauna e flora e a realización de actividades subacuáticas. ··· O Plan de Xestión Integral regula tamén as artes de pesca que se poden empregar no ámbito da reserva e as súas características (nasas, miños, vetas, raeiras, trasmallos, xeito, bicheiro, liña/cordel, palangre de fondo, palangrillo, rañica, coitelo, sacho, rastrillo...), así como as tempadas de veda e os tamaños mínimos de cada especie. Tamén se controlan as entradas e saídas de barcos e as descargas de capturas procedentes do espazo delimitado de Os Miñarzos