El calendario ferial de 2023 empieza a cobrar fuerza e invita a recorrera y pasear la comarca durante este mes de marzo. Los amantes de los productos gallegos de calidad, del coleccionismo y de los grandes descuentos del comercio tienen dos citas ineludibles este fin de semana en Lalín y A Estrada, localidades en las que se celebran el primer mercado de productos con sello de la Artesania Alimentaria, Merca DelicaDeza, y las ferias de Oportunidades y Antigüedades, respectivamente. Exposiciones en las que el público podrá disfrutar de talleres, showcookings y las siempre atractivas degustaciones.

El director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, José Luis Cabarcos, participó este viernes junto al alcalde de Lalín, José Crespo, en la inauguración de Merca DelicaDeza. Se trata de un mercado que pretende poner en valor los productos amparados por el sello Artesanía Alimentaria. Está organizado por la Axencia en colaboración con el Concello.

Merca Delicadeza continuará hasta el domingo día 12 en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Consta de 30 puestos de venta al público, en los que solo se expondrán y venderán productos certificados con el distintivo de Artesanía Alimentaria. Además, el mercado se dinamizará con un programa de actividades variado para todas las edades con demostraciones de cocina, talleres, conciertos y sorteos.

Durante este viernes, los asistentes a Merca Delicadeza pudieron disfrutar de una sesión de coctelería con cerveza y aguardiente de Galicia, de un sorteo de lotes de productos identificados con el sello de Artesanía Alimentaria, una demostración de cocina y una actuación musical. Los más pequeños pudieron participar en un taller de queso artesano y otro de elaboración de chapas artesanales. Mientras, los adultos tuvieron a su disposición dos talleres, uno de requesón artesano y otro de conservas vegetales.

Ya el sábado y el domingo los showcookings, sorteos y actuaciones continúan, aunque se añaden al programa una tertulia sobre los sellos de calidad y otro sobre Artesanía Alimentaria, gran cantidad de talleres relacionados con la artesanía gallega e incluso una cata de aceite. Los más pequeños también tienen espacio para ellos en este mercado, con talleres de iniciación a la cerámica, elaboración de queso artesano o de repostería, entre otros. Finalmente, en la clausura de este mercado, el conselleiro del Medio Rural, José González, entregará la carta de artesano a nuevos operadores.

Por su parte, el director general de Comercio y Consumo, Manuel Heredia, participó en la inauguración de la 11ª Feria de Oportunidades del Comercio y la 64ª Feria de Antigüedades y Artesanía, que se celebra en el recinto ferial de A Estrada durante todo el fin de semana.

En su intervención, Heredia resaltó el papel de la Fundación de Exposiciones y Congresos de A Estrada en la dinamización económica de la comarca, impulsando iniciativas y encuentros que atraen a un importante número de visitantes.

La feria cuenta con más de medio centenar de expositores distribuidos en cuatro pabellones, en los que se encuentran moda y complementos, relax, menaje, óptica, juguetes, antigüedades y artesanía, además de un parque infantil con hinchables. El programa incluye diferentes actuaciones musicales y degustaciones.

En productos del textil, calzado y hogar los comercios están aplicando suculentos descuentos que van desde el 40 al 70 por ciento sobre el precio original del artículo.

Además los amantes del coleccionismo pueden encontrar en el recinto estradense monedas, sellos, vinilos, instrumentos musicales, piezas antiguas de porcelana y mobiliario, entre otras curiosidades.

PADRÓN.

Ya durante el fin de semana del 25 y 26 se celebrará en el Convento do Carme, en Padrón, la VII Exposición de la Camelia y del bonsái, una edición solidaria a favor de la asociación gallega de la enfermedad de Dent, Art for Dent. La muestra cuenta con un programa de actividades que incluye talleres, actuaciones musicales y hasta un desfile de moda. Todas las actividades tienen entrada libre y son gratuitas. En el Convento do Carme se instalará una carpa con pulperías.

“Convidamos a toda a xente de Padrón e de fóra a achegarse ata o convento do Carme para gozar deste certame, dedicado á flor de Galicia e que cada ano gaña en espectacularidade. Ademais, contamos cun amplo programa de actos que invitan a pasar aquí o día e mesmo toda a fin de semana porque hai que recordar que estaremos en plenas xornadas gastronómicas da lamprea”, explica la concejala de Cultura y Turismo, Lorena Couso.

El día grande de la camelia será el sábado. Las puertas del convento se abrirán a las 9.30 horas para proceder a la colocación de los ejemplares por parte de los expositores. La inauguración oficial tendrá lugar a las 14.30 horas y a las 18.30 se entregarán los premios a los mejores cultivadores. Además se celebrarán talleres sobre conservas caseras o de aprendizaje de cultivo de bonsáis.

La programación se completará con la actuación Little Garden por las calles de Padrón a cargo de la compañía Pablo Méndez Performance (12.00 h.); la sesión vermú con Inés Carreño y MarcosPin (19.00h.) y el gran desfile Padrón está de moda, en el que participarán los establecimientos padroneses Bianco Moda, Candem Town, O Liño, Óptica Baltar, Joyería Cortiñas, Silvia’s Look, Pelu Karol, Zabba Zapatería y Jessica Fabeiro.

Cerrará la jornada del sábado 25 de marzo el espectáculo solidario en favor de Art for Dent, asociación que busca dar visibilidad a la enfermedad de Dent a través del arte, objetivo que en Padrón se plasmará en la simbiosis entre música y proyecciones audiovisuales.