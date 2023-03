La candidata a la alcaldía de Teo por el Partido Popular, Lucía Calvo, asegura que en la junta de portavoces celebrada este jueves su grupo consiguió “o compromiso do alcalde de non incrementar as taxas polo servizo de recollida de lixo aos veciños de Teo, nalgúns casos ata máis do 44 %, como pretendía o rexedor inicialmente”.

Esa fue la exigencia de los populares y la “liña vermella” para el ejecutivo local que ya se expuso en pleno y desde la creación de la mesa de negociación que el propio PP promovió para solucionar el problema del contrato de la recogida de basura. Este servicio, debido al fin de las prórrogas legalmente permitidas, se halla en precario. Además, Calvo manifiesta su “máis absoluta sorpresa” ante la nueva postura do PSOE, y niegan que pretendan disparar cobros ni gastar dos millones de euros en colectores. “En calquera caso”, concluye Calvo, “non é necesario, nin subir as taxas, nin municipalizar, para ofrecer un bo servizo”.