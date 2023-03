O Polo de emprendemento e apoio ao emprego Costa da Morte organizou este venres unha xornada para dar a coñecer o proxecto do Concello de Dumbría para a construción dunha canle de augas bravas no río Xallas ao seu paso por este municipio. Unha proposta que, segundo os participantes, contribuiría a xerar oportunidades de emprendemento e ideas de negocio ao redor do proxecto.

No evento, celebrado na casa de cultura de Olveira, participaron Xosé Henrique Rodríguez Portela, entrenador do CDM de Piragüismo de Dumbría e entrenador nacional, e Xosé Manuel Cousillas, membro do Cadí Canoë Kayac Club e do comité executivo da IFC Canoe Slalom World Cup 2021, quen exemplificou as oportunidades de emprendemento baseándose na súa experiencia na canle de augas bravas de La Seu d’Urgell (Lleida). O encontro complementouse cun workshop de reflexión e recollida de aportacións ao proxecto e de propostas de emprendemento. Ao acto sumáronse o delegado da Xunta, Gonzalo Trenor, e a directora xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego, Margarita Ardao, quen subliñou que o Polo da Costa da Morte, posto en marcha o pasado mes de outubro, presta xa asesoramento a 35 proxectos de 18 mulleres e 25 homes emprendedores, que están a recibir un apoio personalizado.