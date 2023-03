O icónico faro de Fisterra, guía de navegantes e meta da prolongación do Camiño de Santiago, leva pechado ao público dende hai anos, á espera da posta en valor da contorna do cabo, distinguido en 2007 como Patrimonio Cultural Europeo.

O Concello fisterrán deseñou un proxecto que contempla a rehabilitación do edificio do faro para convertelo nun museo e centro de interpretación e atención aos visitantes da Costa da Morte. Unha iniciativa pola que se interesou este venres o delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, durante a súa visita a Fisterra, onde estivo acompañado polo alcalde, José Marcote.

Unha iniciativa da que xa é coñecedora tamén a ministra de Industria, Comercio e Turismo, Reyes Maroto, e á que buscarán encaixe nas liñas de apoio ao turismo sostible.

“Levamos moito tempo pelexando e agardando pola posta en valor do cabo Fisterra e temos que axilizalo”, afirmou o rexedor, José Marcote. Di que é “unha demanda da sociedade fisterrá, pero a relevancia turística deste enclave supera o ámbito local e comarcal”, polo que considera que na súa valorización deben involucrarse tamén as administracións autonómica e estatal e incluso a europea para transformar o mencionado espazo “no que se merece”.

Agora estudan tamén a fórmula para a cesión do inmoble do faro, propiedade da Autoridade Portuaria. O alcalde é partidario “de establecer un convenio, porque é unha fórmula máis fácil de levar a cabo que a concesión administrativa”.

José Miñones amosou a súa confianza no proxecto, xa que “recupera un exemplo da arquitectura fareira de Galicia e ademais trascende á propia Fisterra, pois servirá como referencia turística da Costa da Morte”.

O delegado do Goberno aproveitou a súa visita á vila para repasar outros proxectos de interese para o municipio, como a extensión da banda ancha de acceso a Internet, que permitirá que 1.066 familias dispoñan de velocidade ultrarrápida antes da fin do vindeiro ano. Por outra banda, indicou que o Concello recibiu 54.000 € para dotar de instalación fotovoltaica á depuradora local.