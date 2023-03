A casa da cultura de Fonte Díaz, no concello de Touro, acolleu a presentación e proxección do vídeo Touro, terra de mulleres bravas, producido, gravado e editado por Xurdir Producións Audiovisuais. O vídeo, feito con motivo do Día da Muller, trata de poñer en valor o protagonismo da muller nun concello rural.

O alcalde, Ignacio Codesido, ante un auditorio repleto de féminas, apuntou que esta reportaxe audiovisual é unha mostra da importancia que exercen as mulleres en todos os eidos da sociedade galega e tamén de Touro. Acudiron tamén os concelleiros Alfredo Souto e Adela Iglesias, ademais da educadora social Nieves González. A gravación reflicte a vida e traballo de mulleres que desenvolven o seu día a día e a súa vida en Touro. Nela aparecen Silvia, unha moza gandeira á fronte dunha explotación leiteira; Carme Pampín, unha empresaria referente no mundo da biotecnoloxía e que lidera a empresa GalChimia instalada no polígono industrial de Touro; Hermitas, unha panadeira; Mónica, unha empresaria que está á fronte dunha floristería; Eva Gómez, a máxima responsable da empresa Francisco Gómez, vinculada á obra civil; e Mari Luz e Salomé, que traballan na cooperativa Confeccións Touro. “Todas elas e todas as mulleres que viven e traballan en Touro son un exemplo; son un referente para as xeracións de mulleres e homes do futuro”, destacou tras a proxección o alcalde de Touro.