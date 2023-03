O Concello de Silleda anunciou este venres que constituirá unha nova bolsa de emprego para persoas que traballen como auxiliares do Servizo de Axuda no Fogar (SAF). As bases para a constitución de dita bolsa foron aprobadas na última sesión da xunta de goberno local, e poden consultarse xa (xunto cos requisitos e procedemento a seguir) tanto no taboleiro de anuncios da Sede Electrónica como na web municipal www.silleda.gal.

O prazo para presentar solicitudes é de cinco días hábiles e extenderase dende o vindeiro luns día trece ata o venres día dezasete. O obxecto desta bolsa de traballo é poder cubrir as vacantes, baixas, vacacións, aumento de persoas usuarias ou calquera outra necesidade urxente que poida xurdir neste servizo municipal. ANDURIÑA. Por outra banda, o departamento de Benestar Social, que dirixe Ángela Troitiño, vén de convocar unha nova edición do programa Anduriña, unha iniciativa de alfabetización e integración cultural para a poboación inmigrante que reside no concello de Silleda. As sesións de Lingua e Cultura Española serán os luns e mércores, con dous grupos (pola mañá e pola tarde, para facilitar a asistencia) en horario de 10.00 a 12.00 e de 17.00 a 19.00. As clases da aula de Lingua Galega terán lugar os martes e xoves de 10.00 a 12.00 e de 17.00 a 19.00 horas. Serán na Casa da Xuventude.