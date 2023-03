El presidente de la AAVV Costa da Morte, de Fisterra, José Fernando Carrillo, presentó una queja ante la Valedora do Pobo contra el Concello “polo incumprimento do seu deber de manter as infraestruturas municipais, en concreto, os farois ornamentais dos paseos marítimos de Sardiñeiro e Corviero e os da Praza da Constitución”.

Asegura que se trata de farolas de hierro que, debido a su exposición al viento salino de la costa, “se foron deteriorando e deben ser protexidas cunha pintura adecuada para evitar a súa destrución e eliminar o aspecto antiestético que agora teñen”. Señala además Carrillo Ugarte que el Concello de Fisterra se comprometió con la Demarcación de Costas “a realizar o pintado”. La entidad vecinal ya viene reclamando este mantenimiento desde junio de 2020, pero la administración local no hizo nada al respecto. “Ante a inacción por parte do Concello, que pode ser cualificada como abandono de funcións”, decidieron dar un paso más y denunciar los hechos ante la Valedora do Pobo.