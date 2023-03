Que un municipio apruebe su propia ordenanza de policía, buen gobierno y convivencia es cada vez más común. Pero el empeño que le han puesto en Porto do Son a la suya es, cuando menos, sobresaliente. Así, esta semana entraba en vigor la normativa local en la que se fija desde el horario para sacudir alfombras (de 23.00 a 9.00 h.) hasta la necesidad de pedir permiso para decorar la casa con un grafito visible desde la calle. Pero también zanja la mendicidad organizada, los escupitajos, el ruido de bichos en terrazas e, incluso, cualquier muestra de menosprecio, agravándose las dirigidas a menores, mayores o personas con discapacidad. Y por si acaso, añaden multas de hasta 3.000 €.

El objeto de esta norma pasa por “preservar o espazo público como un lugar de convivencia e civismo, no que todas as persoas poidan desenvolver en liberdade as súas actividades de libre circulación, de ocio, de encontro e de recreo, con pleno respecto á dignidade e aos dereitos dos demais e á pluralidade de expresións e de formas de vida diversas existentes no Concello de Porto do Son”. O lo que es lo mismo: la libertad de una persona que se encuentra en este Concello (no solo la de sus vecinos) acaba en el mismo momento en el que empieza la de cualquier otra. Y parece que la iniciativa ha convencido, porque no se ha registrado alegación alguna, pese a abordar temas realmente curiosos o relacionados con el libre albedrío.

Así, destacan apartados tan peculiares como “as prácticas discriminatorias de contido xenófobo, racista, sexista, homófoba ou de calquera outra condición ou circunstancia persoal, económica ou social, especialmente cando se dirixan aos colectivos máis vulnerables”, prestando además especial atención al acoso de grupos a otros menores. En estos casos, las multas oscilan entre los 750,01 y los 3.000 euros (y ojo, porque en el caso de actuar en manada, recaería sobre cada uno de sus integrantes... sanción penal aparte).

Queda también terminantemente prohibido (fuera de intervenciones autorizadas en muros de arte urbano) “todo tipo de grafito, pintada, mancha, garabato, escrito, inscrición ou grafismo, con calquera materia (tinta, pintura, materia orgánica ou similares) ou ben raiando a superficie, sobre calquera elemento do espazo público, así coma no interior ou exterior de equipamentos, infraestruturas ou elementos dun servizo público e instalacións en xeral, incluídos transporte público, equipamentos, mobiliario urbano, árbores, xardíns e vías”. En este caso, la sanción se movería entre los 50 y 3.000 euros. Y algo más: si usted quiere decorar su propiedad con un grafismo visible desde la vía pública, tendrá sí o sí que pedir autorización expresa a la administración local.

JUEGOS.

También se regula la práctica de “xogos de pelota, monopatín ou similares no espazo público”, quedando sometidas al principio general “de respecto aos demais e, en especial, da súa seguridade e tranquilidade, así coma ao feito de que no impliquen perigo para os bens, servizos ou instalacións, tanto públicos coma privados”. Las acrobacias con bicis o skates, se reducen igualmente a los recintos autorizados. Y en caso de hacer oídos sordos, constan sanciones que pueden oscilar entre 50 y 1.500 euros, así como la incautación de los medios por parte de la Policía Local.

Los redactores de la ordenanza han querido prestar especial atención al tema de la mendicación, de cara a “protexer ás persoas que están no Concello de Porto do Son fronte a condutas que adoptan formas de mendicidade insistente, intrusiva ou agresiva, así coma organizada, sexa esta directa ou encuberta baixo prestación de pequenos servizos non solicitados, ou calquera outra fórmula equivalente, así coma fronte a calquera outra forma de mendicidade que, directa ou indirectamente, utilice a menores como reclamo ou estes acompañen á persoa que exerce esa actividade”. Y para erradicarlas, se vuelve a echar mano de un amplio abanico de multas que alcanzan el citado máximo reseñado al principio.

La liberación de las necesidades fisiológicas es otra de las costumbres con la que están dispuestos a acabar en este lado de la Ría de Muros e Noia, prohibiendo “defecar, ouriñar” o “cuspir” en zonas públicas (y ojo al dato, porque también se incluyen las playas, parques y jardines).

Tender la ropa después del lavado también conlleva obligaciones, y por mucho que lo haga en el exterior de su vivienda uni o plurifamiliar se podrá enfrentar a multas de hasta 1.500 € si se elige el ángulo más evidentemente visible desde la vía pública o si se hace desde un bajo. Además, regar las plantas del balcón con riesgo de que caiga agua en la calle se cirscunscribirá al lapso entre las medianoche y las siete de la mañana. Las mascotas ruidosas también se regulan: sus propietarios han de saber que no pueden dejarlas en las terrazas entre las 22.00 y las 08.00 h.