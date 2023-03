O paso de 300 ciclistas da Transgalaica obriga a prohibir o estacionamento ata as 15.00 horas deste domingo na avenida José Luis Azcárraga de Bertamiráns, Ames. Ademais, dita travesía estará pechada á circulación ata Capeáns entre as 07.30 e as 15.00 horas.