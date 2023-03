Exitoso domingo de clausuras en las comarcas de Ordes y Deza, con una Feira de Oportunidades de A Estrada que batió récords y el compromiso del conselleiro de Medio Rural con los artesanos en Merca Delicadeza. Además, también se celebró la puja de frisonas en la Festa do Lacón con grelos de Mesón do Vento (Ordes), y Val do Dubra anuncia unas Feiras do Abril que incluirán, del 31 de marzo al 3 del próximo mes, multisectorial, orquestas, exhibición de caza y maquinaria, así como festival de electrodanza, ya el 5 y 6.

Así, más de 5.000 personas acudieron a la Feira de Comercio y la de Oportunidades e Artesanía del recinto de la Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada, destacando la organización que todas las firmas presentes en la doble muestra realizaron ventas en base a la “calidade e prezo competitivo dos productos expostos, que son accesibles a todo tipo de economías”. Además, el comercio local estradense de la automoción presentó modelos de gama media y alta con descuentos especiales y financiación. Hubo, igualmente, actividades para los más pequeños y sorteos de 22 lotes de productos. Recordar que este foro albergará, del 14 al 16 de abril, el I Salón de Vehículos de Ocasión. CLAUSURA. A su vez, el conselleiro do Medio Rural, José González, acompañado del director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, José Luis Cabarcos, y del alcalde de Lalín, Xosé Crespo, participó en la clausura de Merca Delicadeza, el mercado organizado por dicha agencia en colaboración con el Ayuntamiento para poner en valor el distintivo Artesanía Alimentaria. Allí, hizo entrega de las cartas de artesano a nueve nuevos operadores del sello, destacando que se ha logrado alcanzar ya la cifra de medio centenar de adheridos. Este año, además, anunció que se dedicarán 5,5 millones a la promoción de productos agroalimentarios. Recibieron cartas de artesano la sociedade Caurelor, de Quiroga; Soluciones Técnicas Esdinela, de San Cristovo de Cea; la cooperativa láctea A Meixoeira, de Moaña; el productor de sidra de A Estrada Víctor Manuel Peroja; la sociedad Anades Galicia; la artesana de embutidos en Vila de Cruces, Emilia Blanco; la cooperativa Condado A Paradanta de As Neves; María José Tallón, que elabora desecados en Silleda y la cooperativa pastelera Silvans, de Taboada. Merca Delicadeza ponía de esta forma fin a tres días de actividades. Y más allá de los treinta puestos de venta al público, en los que solo se expusieron y vendieron productos certificados con el distintivo de Artesanía Alimentaria, se programaron tertulias divulgativas, demostraciones de cocina, talleres, conciertos y sorteos tanto para adultos como para los más pequeños. Ya en Ordes era el director xeral de Gandaría, José Balseiros, quien acudía a la IV Poxa de gando de raza frisoa, en la XXIV Festa do Lacón con Grelos do Mesón do Vento. Allí puso en valor el sector lácteo gallego, con 19 meses consecutivos de subidas de precio y facturación récord en 2023. Hubo también certámenes, folclore y exhibiciones equinas. Y para preparar el paladar, Padrón anuncia sus IX Xornadas Gastronómicas da Lamprea del 17 al 19 y del 24 al 26 del presente mes.