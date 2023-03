Apenas cuatro votos separaron al PSOE del PP en las elecciones municipales de 2019, unas papeletas (se hablaba de dos, pero el recuento dejó las cosas claras) que elevaron a la alcaldía a Ángel Leis, repartidor de butano, en detrimento de Rubén Suárez, bombero. Y aunque el mismísimo presidente de la Xunta animaba a dejar a un lado las dinámicas bélicas ante los comicios, lo cierto es que ambos partidos están desplegando a sus mejores efectivos para aupar a sus candidatos.

Comenzando por Leis, que cosechó 1.787 sufragios en 2019, acaba de presentar la campaña Cumprimos con Negreira. Cumprimos contigo, con la que durante las próximas semanas divulgarán un balance de su mandato municipal. Para los socialistas, “cumprimos con Negreira desde o goberno local porque puxemos en marcha a maior parte do programa electoral do ano 2019, pese a que foi un mandato moi complicado pola pandemia”. También presume de que “demos pasos decisivos para o novo PXOM de Negreira e a empresa encargada xa está traballando na súa redacción; a finais de ano teremos o borrador dunha ferramenta fundamental para o futuro do Concello”. Además, eleva su formación a “referencia” en políticas sociales.

Por su parte, Suárez (convenció a 1.783 lugareños) acaba de celebrar un xantar campestre al que asistieron docientos incondicionales y el máximo dirigente de la Xunta. Alfonso Rueda animó al líder del PP de Negreira a “escoitar” a la gente, pero evitando en todo momento las dialécticas de guerra. Y lo hizo en referencia a la “batalla” que el presidente de la Diputación auguraba en sus arengas de cara a las próximas elecciones locales. Rueda también alertó de que “o BNG e o Bloque ao que aspiran é a xuntarse se son capaces”, para mantener a su tropa vigilante.

El candidato negreirés ya se había hecho eco durante su presentación de que en los últimos 8 años de gobierno socialista “non houbo inversións de ningún tipo e non se coidou da xente maior. Nós estamos preparador para facelo”. Las espadas continúan, pues, más en alto que nunca.