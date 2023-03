Un nutrido grupo de alumnos do Club de Ciencia e da Brigada Verde do IESP A Cachada de Boiro están acometendo limpezas de residuos plásticos na praia de Barraña no marco do proxecto Mares Circulares da asociación Chelonia, coa que levan colaborando dous anos. Son estudantes e exercen o activismo medioambiental cun firme compromiso de combatir o cambio climático e defender os dereitos dos animais mariños. Aínda que saben que son pequenas pero necesarias accións, tratan de concienciar ós xóvenes de que debemos cambiar as cousas xa: reducir o consumo de plástico, reutilizar o que se use, moverse en transporte público, en bicicleta ou camiñando, apagar as luces, separar basura doméstica… e a importancia de impulsar a economía circular.

Na última limpeza de lixo que fixeron en Barraña retiraron 120,11 quilos de residuos plásticos só no treito central do areal. Recolleron unha grande cantidade (47,81 quilos) de cordas de distintos tipos e redes principalmente relacionadas coa actividade da acuicultura (unha grande parte redes de plástico negro e malla pequeña). Tamén retiraron 1.773 topes plásticos utilizados en miticultura (son pezas que van insertadas nas cordas das bateas), cun peso total de 22 quilos. O resto estivo composto principalmente por outros plásticos, entre os que se recolleu un bidón e elementos moi variados. A fracción máis abundante en peso foi a de outros plásticos e gomas, cun 73,53 %, seguida da de madeira traballada, cun 17,65 %. Os produtos hixiénicos, calzado, cabichas, ambientadores, encendedores, cartuchos de escopeta, etc. supuxeron un 2,91 %, o vidro un 2,88 %, os envases lixeiros un 2,06 % e as botellas un 0,96 %. Pero os alumnos do IES A Cachada participan tamén noutras campañas de ecoloxismo no marco do proxecto Boiro libre de plásticos, en colaboración coa asociación LimpOcean, así como no relacionado coas estratexias de desenvolvemento local participativo do Concello de Boiro, para o cal dispoñen dunha máquina biorecicladora que converte o plástico reciclado en obxectos de uso cotián. Teñen dous moldes para facer trompos e macetas para o horto ecolóxico do instituto. Asimesmo, tiveron a iniciativa de implicar a todo o centro na campaña R-Cachada para a recollida de envases plásticos domésticos, limpos e carentes de restos orgánicos, coa colaboración da empresa Cholita Recicla e do Concello de Boiro. Consiste en reunir todo este material plástico para acometer a segunda fase do proxecto, na que confeccionarán bancos e papeleiras para o centro. Para fabricar un banco necesítanse 100 quilos de plástico e para unha papeleira, 60. Son mozos comprometidos, activistas e creativos.