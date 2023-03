Logo dun tempo de calma tralos acordos acadados no 2021 para delimitar os espazos nos que non está permitida a extracción de mexilla, volven a reabrirse as diferenzas entre bateeiros e percebeiros. Ante esta situación a Federación Provincial de Confrarías convocou unha xuntaza na que se acordou “esixir o cumprimento da normativa actual e que se respecten escrupulosamente os plans de xestión do percebe”. Ademais convoco unha concentración para este venres, día 17 en Ribeira.

Din ser conscientes de que “está a ser un mal ano para a recolleita da semente do mexillón, exactamente igual que para o percebe”, pero subliñan que “só un 16 % do litoral das provincias de A Coruña e Pontevedra está vedado para a mexilla”. Eles entenden que a apertura desde 16 % de costa non é a solución á escaseza de mexillón e “sen embargo, para os percebeiros esas zonas vedadas son moi importantes, xa que son áreas seleccionadas pola cantidade e calidade do percebe e perdelas pode ser un auténtico drama”.