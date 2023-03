Silleda suma unha nova exaltación ao seu mapa gastronómico local. E é que a parroquia de Graba estreará o vindeiro sábado un de abril a Festa do Raxo, no campo da festa da localidade. A cita, organizada pola Asociación Sociocultural Coto do Castelo, foi presentada este luns no Concello por integrantes do mencionado colectivo (o seu presidente, Martiño Novo Canda, e Daniel Areán Filloy), polo alcalde, Manuel Cuiña, e pola concelleira de Cultura, Mónica González.

“En Graba viñamos celebrando en agosto a Festa do Bolo Preñado e o Mexillón, se ben son produtos con pouco arraigo; por iso decidimos apostar polo raxo”, sinalou Martiño Novo, presidente de Coto do Castelo, resaltando ademais o importante peso do sector porcino no municipio silledense. “Ademais, o raxo é un dos produtos que máis gustan e con máis tradición”, engadiu. Con este cambio tamén nas datas, a entidade organizadora busca “desestacionalizar as celebracións gastronómicas, que adoitan celebrarse todas no verán”, explicou Novo ao respecto. A festa terá lugar o un de abril pola noite, a partir das 22.00 horas, cun menú composto por raxo de porco con patacas fritidas e pementos, sobremesa, bebida, pan e café, a un prezo de 15 euros por persoa (10 euros para nenos e nenas menores de 10 anos). Tamén haberá servizo de pulpeiro. Os tiques poden retirarse na Taberna de Graba, Cobideza, Agroservizos Alberto, Decores e Doar. Para máis información as persoas interesadas poden chamar aos teléfonos 669 295 340 ou 689 374 614. A velada estará amenizada polo dúo musical Aires de Broña e polo DJ Marcos Kintana.