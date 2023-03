O delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, acompañado polo alcalde de Coristanco, Juan Carlos García, visitou este martes o municipio bergantiñán para anunciar a licitación de tres ascensores que se instalarán no CEIP de Bormoio-Agualada, no CEIP O Areal de Camariñas e no IES Eduardo Pondal de Ponteceso. En total, estas tres actuacións suporán un investimento de máis de 200.000 euros.

Os traballos, orientados a mellorar a acesibilidade neses centros educativos, teñen como obxectivo “ofrecer un mellor servizo á comunidade educativa”, segundo Trenor, quen engadiu que “dende o Goberno autonómico seguimos reforzando a nosa aposta pola educación pública de calidade impulsando melloras con obras de maior ou menor envergadura, de mantemento e conservación ou dirixidas a garantir unhas instalacións axeitadas e dotadas de todos os medios necesarios”.

No CEIP de Bormoio-Agualada a instalación do ascensor realízase no interior do edificio principal, preto das escaleiras, sendo esta a zona próxima á entrada e de maior amplitude nos seus espazos comúns. Para a súa instalación ocuparase parte da sala de profesores en planta baixa e parte dunha aula en planta alta. Elixiuse esa localización debido a que facilita o percorrido de evacuación desde calquera punto da planta, ao atoparse na zona central do edificio. No andar baixo o desembarco realízase nunha zona común do centro, ao igual que na planta alta.

No CEIP O Areal de Camariñas a instalación realizarase encostada á fachada da edificación e dentro dun patio existente. En planta sitúase nun dos accesos ao patio interior cuberto, o cal conta actualmente con acceso. E no IES Eduardo Pondal de Ponteceso, ao obxecto da mellorar substancialmente as condicións de accesibilidade a todas as plantas, proxéctase a implantación dun ascensor accesible que comunique verticalmente todos os andares da edificación principal do instituto, conformándose así un percorrido accesible desde o acceso exterior ata calquera punto do interior da edificación. En base á actual distribución e organización de accesos, determinouse o emprazamento no vestíbulo central de acceso principal.

As actuacións enmárcanse no Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, co que a Xunta está a modernizar os centros de ensino e “converténdoos en instalacións máis eficientes e sustentables, así como axustadas ás necesidades da educación do século XXI, máis dixitalizadas, con espazos funcionais, amplos e flexibles”, sinalou Gonzalo Trenor.