El alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, que aspira a la reelección en los comicios municipales de mayo, anunció este martes que el parataekwondista olímpico Álex Vidal irá en los primeros puestos de la lista del Partido Popular.

Vidal manifestó que “despois de moitos anos de vida deportiva recibindo o cariño da xente, pensaba que nalgún momento llo tiña que devolver. E que mellor que devolverllo traballando para os ribeirenses”. Además, se comprometió “a dar o 110 %, buscando solucionar os problemas dos cidadáns e da súa parroquia e para que Ribeira poida ser gobernada sen crispación. Tentarei dar como sempre din en todas as miñas facetas, tanto no deporte como no traballo”.