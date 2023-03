O BNG de Santa Comba sumouse á demanda da comunidade educativa do Colexio Rural Agrupado (CRA), nomeadamente da ANPA A Tarandeira, solicitando ao Concello solución á falta dunha calefacción adecuada nas escolas rurais do Busto e San Cristovo.

Os nacionalistas argumentan que as escolas rurais “xogan un papel fundamental na fixación de poboación no rural. Serven para a conciliación das familias, contribúen á identificación dos nenos e nenas co seu contorno en momentos moi importantes das súas vidas, facilitan a relación entre as familias do alumnado e, sobre todo, favorecen o establecemento de redes entre os nenos e as nenas, que, en moitos casos, permanecen ao longo das vidas”.

Neste sentido, subliñan ao respecto que ante todo iso os concellos “deben ser os primeiros interesados en conservar e apoiar as escolas rurais e , por tanto, os primeiros comprometidos en que teñan as mellores condicións materiais para o desenvolvemento da súa actividade educativa”.

Desde o BNG explican que as escolas rurais do Busto e de San Cristovo, integradas no CRA A Tarandeira, veñen sufrindo un déficit de calefacción, especialmente notorio neste inverno, que dificulta o normal desenvolvemento da actividade escolar, razón pola que demandan do Concello de Santa Comba unha solución, que pode vir directamente da propia administración local ou, se non fose o caso,“ debería prestarlles o seu apoio incondicional para conseguila da Consellería de Educación”, sinalan.

Con esta petición o Bloque súmase á solicitude da ANPA A Tarandeira e demanda tamén a intervención do Concello para que se ofreza as escolas do Busto e de San Cristovo, con carácter urxente, unha solución ao problema da falta dunha calefacción adecuada. “É condición necesaria para que profesorado e alumnado teñan condicións acaídas para o desenvolvemento da actividade”, conclúen.