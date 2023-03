Vuelve a Santa Comba la Semana do Leite, con una puja de Xovencas de Raza Frisoa que, este domingo 19 de marzo, alcanzará su vigésima primera edición. Se complementará con la muestra-exposición de empresas locales del sector agroganadero, y se implicará al alumnado.

Así, unos 500 chavales visitarán granjas y empresas. Comenzarán este jueves con el CEIP Pepe de Xan Baña, el CEIP Barrié y el CPR Nuestra Señora de la Inmaculada, prolongándose todo el mes. A mayores, en la semana del 10 de abril alumnos del colegio Barrié conocerán firmas como Elmega y Queixos TGT.

Además, este sábado 18 habrá curso gratuito de manipulador de alimentos (anotación en www.santacomba.es/reservas) y la mesa redonda A saúde do sector lácteo na Terra do Xallas: diálogo empresa-productor. Podemos ir da man?, para continuar con la charla coloquio A PAC en clave xalleira: retos do noso territorio cara o futuro do sector lácteo na zona, con empresas lecheras, personal de Medio Rural, Africor, el director xeral de Gandaría, Coperativa Xallas, EFA (Escola Familiar Agraria) Fonteboa y la regidora, María Pose.