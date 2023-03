El director xeral de Familia, Jacobo Rey, garantizó este domingo la continuidad del apoyo de la Xunta a las cerca de 2.000 familias monoparentales que ya hay certificadas en la comunidad autónoma. Lo dijo en el transcurso de una reunión que éstas celebraron en Noia. Rey lamentó el retroceso que supone para muchas familias monoparentales de Galicia la nueva Ley de Familias que está tramitando el Ejecutivo central y a la que la Xunta presentó alegaciones. Al respecto, apuntó que, de aplicarse esta normativa tal y como está, perderán esta categoría y no podrán acceder a los beneficios que lleva asociados. En este sentido, el director xeral explicó que la ley gubernamental limita el concepto de familia monoparental a aquellas con un solo progenitor reconocido o con un progenitor que tiene custodia exclusiva y no tiene derecho a una pensión de alimentos. Por el contrario, la ley gallega reconoce ahora como familias monoparentales a aquellos progenitores con custodia exclusiva, reciban o no pensión de alimentos.