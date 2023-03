Santa Comba acolleu a presentación de dúas obras inmortais que por fin se poden ler en lingua galega grazas á tradución do historiador barcalés Amancio Liñares e á profesora María Rey. Trátase dos volumes Vinte poemas de amor e unha canción desesperada, de Pablo Neruda, e Crónica dunha morte anunciada, de Gabriel García Mázquez, tal como puxeron ambos de manifesto na Casa do Pozo xalleira, acompañados por filólogos, escritores e docentes como Carmen Blanco, Carmen Parafita, Ramón Blanco, Antonio Puentes ou Manu Iglesias. Para a obra de Neruda, colaboraron Mandulia Editorial e a Xunta, igual que para envorcar na lingua de Rosalía o traballo de García Mázquez. Precisamente, este literato, Premio Nobel de Literatura, fixera unha única visita a Galicia, que tivo lugar no mes de maio de 1983, e quedara moi sorprendido pola monumentalidade de Compostela e o “milagro de las piedras florecidas”, segundo aportou nun artigo titulado Viendo llover en Galicia, no que tamén lembraba á súa familia galega.