El director xeral de Gandaría, José Balseiros, clausuró las Xornadas técnicas agrícolas especializadas, en el marco de la Semana do Leite de Santa Comba. En su intervención, destacó la importancia del sector primario gallego, “sobre todo gracias a la ganadería, que produce más de 400.000 toneladas de carne cada año”, dijo. Pero el mayor empuje económico y social del campo se debe al sector lácteo, que en 2022 produjo casi tres millones de toneladas de leche (el 41 % de la producción española) y tuvo un valor de mercado superior a los 1.300 millones de euros. En este sentido, Balseiros recordó que la Xunta está llevando a cabo diversas acciones de trabajo para continuar en la misma línea. En la última jornada de la Semana do Leite se celebró una mesa redonda sobre la salud del sector lácteo en A Terra do Xallas y una charla sobre la Política Agraria Común y los retos del territorio hacia el futuro del sector lácteo en la zona, impartida por José Luis Acción, jefe del servicio de Axudas Agrícolas de la PAC del Fogga.