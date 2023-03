Llegó la desveda y se puso de manifiesto que no hay relevo generacional y que va a ser extremadamente difícil que la juventud acceda al mundo de la pesca si no cambian todos esos parámetros que garantizan la perfecta calidad de las aguas continentales. Si no hay truchas no hay pescadores.

Empieza la temporada de pesca Otro de los problemas más comentados durante la jornada es el aumento de los tramos sin muerte en Galicia que se están adjudicando sin criterios de sensatez y sin informes científicos que los avalen. De las cien mil licencias que había años atrás hemos pasado a menos de cuarenta mil. Esto viene a justificar claramente el declive de los últimos años. No hubo reunión de pescadores en la que no se hablara del tema. En cuanto a la pesca como tal, la suerte fue por barrios. La abundantes lluvias de las últimas semanas animaron mucho a los pescadores; si bien en algunos ríos de Galicia hubo mucha presencia de cañistas, como antaño, en otros más bien fueron pocos lo que pegaron las primeras varadas. El primer día amaneció fresco e incluso frío, con muchas nieblas, y presentando los ríos condiciones bien diferentes. Mientras unos van bien de caudal, otros ya presentan cierta escasez de agua lo que condiciona la acción de pesca. Muchos ríos, con fuerte mercado ganadero a sus orillas, ya presentan a estas alturas de año excesiva vegetación y de, no volver a llover con intensidad, impedirá el trabajo de los señuelos de fondo. Ricardo Máiz pescó en el acotado de Chaián, en el Tambre. Niebla en el inicio de la jornada pero el día se compuso. Aguas fuertes, oscuras y turbias, muy difíciles para cucharilla y mosca. Con estas condiciones lo lógico es que el cebo natural tuviese más éxito que los artificiales, pero la miñoca tampoco aportó gran cosa. A pesar de las lluvias de semanas atrás, ya asoman los ranúnculos que impiden el trabajo de los señuelos. A decir del experimentado cañista, demasiados vertidos a través de los años. Aguas abajo, en Pontemaceira, por la tarde, casi no había pescadores. El veterano pescador Pepe Guzmán optó por el río Barcala en Negreira que bajaba en perfectas condiciones hídricas. Todos los permisos de pesca estaban expedidos, son 16. Aguas limpias y cristalinas. Las truchas se comportaron muy bien e primera hora y hubo picadas y capturas en todo el tramo. A medida que avanzaba el día, las picadas fueron a menos y los que no madrugaron no tuvieron tanta fortuna. Comienzo alegre en el Furelos de Melide. Segun Xabier Pazo, mañana fría con mucha actividad de pescadores. Once de los titulares del acotado consiguieron el cupo sin grandes esfuerzos mientras que los cuatro restantes picaron entre dos y cuatro piezas. En los tramos libres del Furelos se sucedieron los cupos a pescar de los múltiples episodios de contaminación que se dieron en los últimos años. En el Pambre, mañana fría y con niebla que no impidió una afluencia masiva de cañistas. La suerte fue muy desigual con capturas de una a cinco truchas por pescador. La Asociación Río Furelos destaca la presencia de la Guardería comprobando la documentación y las capturas de los pescadores en los ríos de la comarca. En el río Rois, con todo el papel vendido, el Club Londra -gestor del acotado- lamentaba el vertido incontrolado sufrido dos días antes de la desveda. El río presentaba unas condiciones perfectas para la pesca paro ya empieza a acusar la falta de aguas y se hace notar la vegetación de fondo. En cuanto a capturas, muy bien a primera hora y fueron decreciendo con el avance del día. En los ríos de Silleda, Jesús Caramés de la Sociedad de Caza y Pesca, apunta que los diez titulares acudieron a la cita. Muy bien de caudal el Toxa con cupos y buenas capturas. El Deza acusó un caudal muy alto que perjudicó la acción de pesca. Pocas capturas. Por último, en el Coto Turístico de Vilagudín, Ordes, sorprendente afluencia de pescadores con “pato”. En general, las generosas aguas del invierno animaron a los pescadores y el arranque de la campaña truchera se puede catalogar de esperanzador pero con los mismos problemas de los últimos años.