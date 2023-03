Escolares do CEIP Flavia do Concello de Padrón participarán nunha xornada de sensibilización medioambiental e de recollida de residuos pola senda verde do río Sar coa que queren concienciar a razapada da importancia do voluntariado e do respecto ó medio natural. A actividade está prevista para que se celebre o xoves 30 de marzo a partir das 11.00 da mañá, con saída no cemiterio de Padrón, segundo explican desde a organización. Os profesores verdes da Asociación Amicos dirixirán os traballos de limpeza de residuos na zona, para concienciar ao alumnado da importancia de coidar a nosa natureza e a súa biodiversidade. Indicar que esta acción forma parte do programa #HerdanzaMater, un proxecto de responsabilidade social medioambiental impulsado por #Amicos para destacar a importancia do voluntariado e da concienciación coa contorna natural sobre todo entre os maís novos. O Concello de Padrón colabora na organización desta xornada formativa, que leva por título HerdanzaMater: Misión Padrón.