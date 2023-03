O Concello de Muxía ten un remanente de tesourería de máis de 2,8 millóns de euros co que o goberno local pretende financiar a segunda fase do abastecemento de auga de Suxo, un plan de arranxos das reixas de recollida de pluviais na capital municipal, a compra dunha nova bomba de captación para a estación dos Muíños e un plan de emprego centrado na limpeza do rural. A proposta será levada a pleno.