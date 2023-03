O Concello de Valga, a través do proxecto turístico Mar de Santiago, organiza para o vindeiro 22 de abril unha ruta en catamarán polo río Ulla e a Ría de Arousa na que poden participar persoas maiores de idade que estean empadroadas en Valga. O prazo de inscrición estará aberto ata o día 19 de abril no auditorio municipal, en horario de 10.00 a 14.00 horas, presencialmente ou por teléfono (no número 986 55 67 69). As prazas asignaranse por rigorosa orde de inscrición ata completar o aforo, que é de 150 persoas.

A ruta sairá dende a praia fluvial de Vilarello ás 15.00 horas, aínda que a hora de embarque límite serán as 14.45. O catamarán percorrerá o tramo valgués do río Ulla e, a continuación, a embarcación avanzará río abaixo cara a desembocadura na Ría de Arousa. O obxectivo é promocionar entre a propia veciñanza a ruta Traslatio, a mesma que seguiron os restos do Apóstolo Santiago e que está considerada coma o primeiro Camiño de Santiago e a orixe do fenómeno das peregrinacións.