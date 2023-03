O deseñador Modesto Lomba estará de novo na pasarela da Mostra do Encaixe de Camariñas cunha colección de prendas artesanais pensadas “para perdurar no tempo, como as obras de arte”. Unha proposta premium traballada coa tradición e o “mimo da palilleira de Camariñas”.

O Concello de Cee conmemorará o Día Mundial do Teatro coa conferencia fúnebre, cómico e teatral De algo hai que morrer, a nova montaxe da compañía Malasombra. A cita é o sábado, día 25, a partir das 20.30 horas no Auditorio Baldomero Cores da casa de cultura. As entradas para o espectáculo, recomendado para maiores de doce anos, xa están á venda, ata o vindeiro venres, na biblioteca municipal a un prezo de 5 € (3 € as bonificadas). Tamén se poderán mercar o propio día da función desde unha hora antes na billeteira.