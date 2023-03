O portavoz do PSOE de Malpica, Walter Pardo, propón ao goberno local que solicite fondos europeos Next Generation para impulsar o proxecto dunha nova captación de auga ou mellorar as instalacións da estación de tratamento.

Lembra que o pasado verán o Concello viuse obrigado a prohibir durante varios días o consumo da auga da rede de abastecemento municipal despois de detectarse un exceso de trihalometanos. Unha situación que se viu agravada pola seca e o escaso caudal do río, o que propiciou un exceso de materia orgánica na depuradora e que obrigou a cometer diversas actuacións de mellora. Por iso, o voceiro socialista considera que a estación de tratamento “precisa dunha reforma integral das súas instalacións” e que tamén é necesario facer unha nova captación “para garantir auga de calidade á vila”.

Pardo visitou este mércores a estación na compaña do secretaria provincial do PSOE, Bernardo Fernández, a deputada no Congreso Montserrat García Chavarría e a parlamentaria galega Begoña Rodríguez Rumbo. O líder dos socialistas na provincia sinalou que “é urxente” que o Concello aproveite as posibilidades que ofrecen os fondos europeos para realizar un investimento “na prestación deste servizo tan básico”.

A demanda do goberno local de Ponteceso para que a Xunta constrúa unha residencia de maiores na vila de Pondal chegou ao Parlamento. A conselleira de Política Social, Fabiola García, en resposta á petición trasladada polo deputado socialista Martín Seco, sinalou que o Concello pontecesán “non solicitou” acollerse ao novo Plan de investimentos que ten en marcha a Administración autonómica para a construción, renovación ou ampliación de equipamentos sociais dirixidos aos maiores e xestionados polos municipios.

Apuntou ademais que “de ter presentado unha proposta podería beneficiarse dunha axuda de ata 1,2 millóns de euros para construíla”. Non obstante, subliñou o compromiso do Executivo cos veciños de máis idade de Ponteceso coa posta á súa disposición de recursos de proximidade “que lles fan a vida máis doada tanto a eles como ás súas familias”.

Pola súa banda, Martín Seco sinalou que a residencia é unha infraestrutura “fundamental para atender as necesidades da poboación maior do oeste de Bergantiños, que de momento tan só conta cun centro de día público en Cabana”. Entenden os socialistas que dar resposta a esta demanda “permitiría evitar o éxodo dos habitantes do interior a outros núcleos de poboación que teñen este tipo de recursos, co desarraigo persoal que iso supón”.