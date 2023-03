A sexta edición do certame Enreguéifate xa ten gañadores e, visto o alto nivel acadado e a elevada participación, pódese dicir que as tradicionais regueifas teñen garantido o seu futuro. O xurado tivo que valorar un total de corenta e tres: trinta e cinco delas inscritas na categorías escolar e oito na xeral, as cales poden verse na canle de Youtube do certame e na web enregueifate.gal.

Trátase dunha iniciativa impulsada polos concellos de Ames, Carballo, Pontevedra, Santiago e Teo co fin de apoiar a difusión da improvisación oral en verso (regueifa) para contribuír por medio dela á promoción do uso da lingua galega. Como en edicións anteriores, o certame contou con dúas categorías: unha xeral, para calquera persoa, e outra escolar, para o alumnado dos centros educativos galegos non universitarios. Outorgáronse un total de seis premios en cada categoría. Na modalidade xeral, o galardón para a regueifa máis brava recaeu en Os e as regueifeiros de Compostela por Tempo de notas, mentres que Iván e Aroa, coa Regueifa da adolescencia, levarán o premio á regueifa máis aguda. A máis diversa foi Café con leite, de Intercontinental; a máis reivindicativa, A regueifa pedra Angular-freestile, de Arrieiro e Chaminho; a mellor falada, Fachenda da nosa terra, da Escola de Regueifa de Carballo; e a mellor cantada, Regueifa co espello, de Chámame lexión. E na categoría escolar os premiados foron Vivantistas de Dodro, con Interxerando (a máis brava); o alumnado de 2º B do CEP Xosé Neira Vilas, con A Neira Horta (a máis aguda); a clase de 1º B do CEIP Quiroga Palacios, con Superheroes do cotián (a máis diversa); Regueifeirxs chairegxs, con Regueixornal (a máis reivindicativa); Uxía e María do Camballón, con A nosa lingua; e os escolares de 6º do CEIP Agro do Muíño, con Rosalía (a mellor cantada). O xurado estivo formado por Socorro García Conde, técnica de normalización lingüística do Concello de Carballo; Manolo Maseda, mestre, músico e regueifeiro; e Séchu Sende, mestre, escritor e regueifeiro. A entrega dos premios terá lugar o día 14 de abril na Gala Enreguéifate-Regueifesta, que se va celebrar no Auditorio de Galicia, en Compostela. Está previsto que participe un milleiro de persoas, entre escolares e alumnado improvisador chegado de diferentes puntos de Galicia e tamén de centros educativos das comunidades de Euskadi e Cataluña. A gala será conducida por Manolo Maseda, Séchu Sende, Lupe Blanco e Olalla Liñares e adiantan que será “unha viaxe polo mundo da improvisación oral en verso, na que tampouco faltará a música en vivo”. Lembrar que o proxecto Enreguéifate inclúe, ademais do certame e da gala anual, accións formativas para alumnado e profesorado, que se imparten ao longo do curso.