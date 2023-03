La concejalía de Cultura de Ames acaba de presentar su programa Abril de cine, una iniciativa que traerá películas y audiovisuales gallegos de actualidad a precios populares, en algunos casos, y gratuitos en otros. En concreto, está previsto el estreno en el auditorio de la casa de la cultura de Milladoiro (con importes de entre 1,50 y 3 euros ya en la taquilla municipal) de O corpo aberto, Matria y As bestas, así como de los cortometrajes La entrega y Solpor. Además, se podrá disfrutar gratuitamente de la webserie Pringadas, y del documental Fontán. O primeiro rostro de Galicia.

Según la concejala de Cultura, Natividade González, “en Ames contamos con numerosos espectáculos de distintas artes escénicas, como teatro ou danza, que son moi recoñecidos. No ámbito do cinema tamén puxemos en marcha a iniciativa Cinema Miúdo, outra cita audiovisual dirixida aos máis cativos, na que tan só na pasada edición se proxectaron máis de cincuenta curtametraxes, logrando un récord de asistencia”.

También explicó que “faltaba traer o sétimo arte para público adulto a estes escenarios. Un ano máis, volvemos contar cas películas e curtas máis punteiras. Algunhas delas acaban de ser recentemente estreadas nas salas, como Matria. Trátase de pezas galardoadas con premios moi recoñecidos, como os Goya. O cinema está máis vivo que nunca e temos que poñelo en valor traéndoo a representalo nestas salas”.

Asimismo, puso en valor las recientes reformas que se llevaron a cabo en el auditorio sede de las proyecciones e indicó que “adecuouse o espazo e realizáronse reformas moi necesarias”. A su vez, María Vázquez, técnica de Cultura, añadió que “o acondicionamento desta sala é o motivo polo que todas as proxeccións se realizarán aquí. Fíxose un investimento de 57.000 euros, cunha subvención da Axencia Galega das Industrias Culturais. Puxemos unha pantalla de grandes dimensións e un proxector de alta calidade”. “Poñer en valor o audiovisual e a cultura é unha aposta desta concellería”, aportaba.

DOCE. El ciclo comenzará con cine (siempre a las 20.00 horas) el martes 4 de abril, proyectándose la película O corpo aberto, nominada a 19 Premios Goya y ganadora de 12 galardones en los Mestre Mateo. Ya el 11 de abril, turno para Matria, un drama social que muestra la vida de una mujer de mediana edad sumida en un contexto laboral y personal muy precario. Y la última de las sesiones de largometrajes de Abril de cine llegará el 18 de abril con la aclamada As bestas, de Rodrigo Sorogoyen, gran triunfadora de los Goya 2023. Entre otros, obtuvo los galardones a la mejor película, mejor dirección o mejor guion original. “O filme baséase en feitos reais, e conta como a chegada dunha parella francesa a unha case deshabitada aldea inicia unha disputa veciñal que remata en traxedia”, aporta la crítica sobre este trabajo.

Posteriormente, y también a las 20.00 horas, se proyectará la webserie sobre la Generación Z Pringadas, el sábado 15 de abril, para cerrar con dos cortos: La entrega y Solpor, que se emitirán el 25 de abril.

De igual forma, el 20 de abril el alumnado de los dos institutos locales podrá asistir a la proyección del documental titulado Fontán. O primeiro rostro de Galicia.

Respecto a las mejoras introducidas en el auditorio marco de las proyecciones, según los técnicos “consistiron na mellora do equipamento do sistema de iluminación coa instalación de novos focos Led; mellora do equipamento de vídeo cun novo proxector; instalación dunha nova estrutura metálica e dunha nova pantalla no escenario; e un novo sistema de conexión entre cabina e escenario (instalouse unha matriz central en cabina para conectar vídeo e audio co escenario)”.