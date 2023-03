O alcalde de Lalín, José Crespo, acompañado pola tenente de alcalde e concelleira de Política Social, así como pola edil de Relacións coas asociacións de veciños e de mulleres, Carmen Canda, visitou o Espazo Activo Lalín, un inmoble municipal, antiga sede da radio, no que o goberno local vén de investir 53.694,74 euros no seu acondicionamento para destinalo a espazo de usos polivalentes.

Poderá ser utilizado como lugar de reunión de asociacións lalinenses e punto de encontro veciñal. Así, tamén se desprazaron para ver o local da despensa solidaria, sito na rúa Polideportivo 2, e que vén de ser remodelado cunha actuación acometida polo goberno cun orzamento de 27.510,80 euros para ser cedido en uso a O Mencer.

Os traballos que se acometeron no Espazo Activo de Lalín comprenderon a totalidade dos 121 metros cadrados de superficie interior nos que se habilitaron unha única sala polivalente e un aseo accesible.

Para a construción deste espazo polivalente foi preciso demoler a tabiquería interior, posto que o local municipal estaba dividido en tres despachos, corredor e almacén, así como o falso teito e a soleira, procedéndose tamén á desmontaxe de carpinterías. Asimesmo, abrangueron a adaptación das instalacións de fontanería e saneamento, electricidade, iluminación e protección contra incendios.

Pola súa parte, as obras de reforma no local municipal na rúa Polideportivo 2 para ser utilizado como despensa solidaria supuxeron tamén actuar sobre a totalidade do inmoble, cunha superficie útil de 99.20 metros cadrados, habilitando un espazo flexible, dotado da privacidade.