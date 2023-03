Patrimonio e artesanía serán os protagonistas da Semana Santa en Vimianzo. O Concello deseñou un programa de actividades que se desenvolverán do 1 ao 9 de abril, e que inclúe as xa tradicionais visitas guiadas ao castelo. Terán lugar ás 10.30, 16.00, 18.30 e 19.00 horas. Os días 1 e 2 tamén haberá ás 12.00 horas, e o luns 3 o castelo estará pechado. Por outra banda, as visitas teatralizadas están programadas para as 12.30 e 17.00 horas do 6 ao 8 de abril, mentres que o día 9 serán ás 12.30 horas. Correrán a cargo do grupo Os Quinquilláns.