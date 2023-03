O Concello de Malpica segue firme na súa aposta por sacar á luz os segredos da Croa do Castro para convertela nun dos seus referentes patrimoniais e turísticos. Logo de que a finais do 2020 se fixese unha pequena prospección con gradiómetro que permitiu identificar varias das estruturas soterradas do poboado castrexo, nos vindeiros días comenzará unha nova campaña que permitirá, facendo uso dun xeorradar, elaborar un estudo completo de todo o xacemento, a partir do cal se poderán definir futuras escavacións, segundo o director do proxeco e da colección do Castro das Travesas, o arqueólogo Antón Fernández Malde.

“Esta é unha técnica non invasora, rápida, barata e moito máis precisa que o gradiómetro; permite elaborar un perfil en altura do xacemento, co que poderemos ter un indicio obxectivo e identifcar si paga a pena facer unha escavación”, afirma Malde. Ademais, os traballos que se van a desenvolver, e que xa contan coa preceptiva autorización da Dirección Xeral de Patrimonio, abarcarán todo o ámbito do xacemento que, segundo o arqueólogo, pode superar as tres hectáreas. Para poder iniciar os sondeos haberá que esperar a que deixe de chover e tamén facer unha limpeza previa do terreo. Nos labores de sondeo e estudo dos resultados que ofreza o xeorradar participará un equipo de seis arqueólogos e xeólogos. As conclusións poderán demorarse entre cinco e seis meses “xa que é un traballo complexo, pois máis aló do traballo de campo, require dun estudo e interpretación exhaustivos de todos os datos que obteñamos”, subliña Antón Fernández Malde. Á espera dos resultados que ofreza este novo sondeo, e partindo dos indicios e estudos xa realizados, Malde non dubida en sinalar en que este foi “un castro importante na zona”, e está convencido que, unha vez posto en valor, “está chamado a ser un dos grandes castros da zona costeira da comarca de Bergantiños”. Así, subliña que o poboado goza dun emprazamento privilexiado “nunha zona central dentro do ámbito xeográfico de Malpica, enmarcada entre o mar e os montes de Ponteceso e Carballo”. Atópase ademais nunha zona elevada, “con grande visibilidade e dominio sobre o resto do territorio, ubicada nun nó viario moi importante”. Non é casualidade, engade, que moi preto se atopen as barreiras de Buño, das que aínda hoxe se abastecen os oleiros da vila. Un emprazamento que, segundo Malde, facilitaba o control e o acceso aos fondeadoiros e lugares de atraque tradicionais próximos, como os de Santo Miro, Baldaio, Malpica ou Seaia, situados nun radio de entre 2 e 5 quilómetros de distancia. Á marxe dos valores e potencialidades que se poidan sacar á luz na Croa do Castro, Antón Fernández resalta que esta é unha zona con grandes atractivos xeolóxicos e patrimoniais, e do que se trata “non é só de valorizar e potenciar un ben, senón de facer un proxecto que englobe todos os recursos da contorna” e resulte atractivo para os visitantes. A este respecto, engade, a labor dos arqueólogos debe ser tamén contribuír a xerar sinerxias e facer partícipe á poboación. Con tal fin, o proxecto xa foi presentado á veciñanza nun encontro celebrado en Buño, que estivo presidido polo alcalde malpicán, Eduardo Parga.