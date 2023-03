O Concello da Laracha trasladou á Consellería de Educación un plan de actuacións prioritarias para mellorar as instalacións e servizos dos catro centro educativos do municipio. Unhas demandas que lle foron plantexadas polo alcalde, José Manuel López Varela, e as concelleiras Patricia Bello e Rocío López, ao delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, e ao xefe territorial de Educación, Indalecio Cabana.

Entre as actuacións necesarias, o goberno local considera que o CEIP Otero Pedrayo, que é o que conta con maior número de alumnos matriculados, precisa de catro intervencións diferenciadas. Dúas delas están relacionadas co Plan especial de equipamentos educativos deste centro, e consisten no acondicionamento dos terreos recentemente adquiridos polo Concello xunto ao colexio, parte deles para destinalos a habilitar un novo acceso para autobuses de transporte escolar e para aparcamento de vehículos tantos de pais como de profesores, e outro sector para adecuar e integrar novos espazos libres no propio interior do centro.

Ademais, solicitouse a renovación do teito do patio cuberto e a mellora dos accesos e saídas de emerxencia no comedor escolar.

Por outra banda, no CEIP Alfredo Brañas de Paiosaco, o Concello propón a construción dun novo local multiusos que poida funcionar tanto de comedor escolar, ante o incremento que se está a rexistrar no número de usuarios, como de almacén para atender as necesidades do propio colexio. Tamén se solicitou a mellora do peche perimetral.

Do mesmo xeito, no CEIP de Caión a intervención que require dunha maior urxencia, segundo o goberno larachés, é o remate da renovación do peche perimetral do centro.

E no caso do IES Agra de Leborís da capital municipal suxeriuse estudar a posibilidade de ampliar os espazos cos que conta o instituto. Demandas que serán avaliadas polos representantes da Xunta, que coincidiron cos responsables locais na necesidade da cooperación entre administracións para mellorar as infraestruturas educativas segundo as necesidades que presenta cada centro.