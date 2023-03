Galicia cuenta con muchos productos elevados a los altares de la gastronomía por su calidad, su éxito comercial y su fama: las patatas de Coristanco, el pimiento de Padrón, el queso de Arzúa... Pero, en los mercados, no es oro todo lo que reluce.

La semana pasada comenzó la campaña de la sardina. La de menor tamaño, la xouba, se cotiza estos días a ocho euros el kilo. Y, aunque la que reina en los mercados es la de Rianxo, esa no la encontrarán a la venta de momento. Aún así, no falta quien eche mano de la picaresca y aproveche para hacer su agosto gritando a los cuatro vientos aquello de Xouba de Rianxo cuando en muchos casos no es ni xouba.

El tirón que esta preciada especie tiene en los mercados se debe a que se captura con el exclusivo arte del xeito (nada que ver con el del cerco, pues se hace de manera artesanal y selectiva), en una zona muy determinada de la ría de Arousa en la que se alimenta del plancton del fondo y en una época concreta (que suele ser a partir de mediados de mayo) en la que las aguas adquieren la temperatura adecuada para atraer a las sardinas que acuden allí a desovar.

Su tamaño mínimo es de 11 centímetros y el tamaño máximo de la malla de la red es de 17,5 milímetros. El tope de capturas es de cien kilos por tripulante, a los que se suman otros cien por embarcación.

Para intentar erradicar el fraude en torno a la xouba rianxeira, ponerla en valor y garantizar su origen y la trazabilidad en su comercialización desde que se captura hasta que llega al consumidor, se acaba de poner en marcha la maquinaria de la marca Xouba de Rianxo-Pesca Artesanal Arte do Xeito, concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas y que, en base a un exhaustivo reglamento, controlará, otorgará y promocionará la cofradía local.

Este lunes, el técnico encargado de poner en marcha este proyecto, Juan Gómez, se reunió con un grupo de representantes de las empresas conserveras que compran xouba en Rianxo, para aleccionarles sobre los requisitos que deberán cumplir y los trámites que deberán realizar para adherirse a la marca, al igual que los placeros y placeras y los restaurantes. Por su parte, las 114 embarcaciones rianxeiras autorizadas para la pesca con el arte del xeito se incorporarán de oficio a este distintivo, aunque podrán ser expulsados si no cumplen las exigencias.

En este sentido, los representantes de las conserveras ya pusieron este lunes sobre la mesa un mal hábito que se deberá erradicar en los barcos: el de cubrir con hielo las xoubas desde la captura hasta la descarga, porque provoca que la espina adquiera un color negruzco.

Desde este lunes, placeros, conserveras y restaurantes pueden solicitar ya la adhesión a la marca y recibirán unas claves de acceso a la plataforma que controlará el origen y la trazabilidad, a la que deberán subir los datos de cada compra: fechas, cantidades, códigos de enlatado...

TIEMPOS MÁXIMOS.

El control implicará a todos los participantes en la comercialización, “porque de nada serviría estampar el sello Xouba de Rianxo en una caja si luego la empresa que la adquiere para su venta en fresco o en conserva le mete en medio otras que no lo son”, explica el patrón mayor, Miguel Ángel Iglesias. En este sentido, se establecerá incluso el tiempo máximo que el producto puede estar a la venta en el puesto de un mercado, o en la cámara frigorífica de un restaurante.

En la reunión de este lunes participaron representantes de las conserveras Frinsa, Cortizo, Portomar, La Brújula, Escurís Batalla y Friscos, que ya vienen adquiriendo este producto junto a una veintena de placeras. Para poder estampar el sello Xouba de Rianxo en etiquetas, latas o cartas, el producto debe ser adquirido exclusivamente en la lonja de dicha localidad. Por supuesto, el reglamento contempla la posibilidad de sancionar o expulsar de la marca a quien incumpla las normas.

TRES CHEFS ‘EMBAJADORES’.

La Xouba de Rianxo también tendrá embajadores para su promoción: los chefs Lucía Feitas (Estrella Michelin, del restaurante A Tafona), Miguel Mosteiro (Gastrolab Arousa) y Manu Gómez (Aghro da Corna).