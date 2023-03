A Praza do Recheo de Ponteceso acollerá do 6 ao 9 de abril a terceira Festa Marisqueira, un encontro gastronómico que se complementará con boa música durante os catro días e unha ruta do mexillón polos bares locais colaboradores, que servirán tapas gratis a todos os clientes.

Unha iniciativa respaldada pola Deputación da Coruña e enmarcada no plan de sustentabilidade turística Fogóns do Anllóns, que axudará a “potenciar o consumo dun prato tan saudable como a paella de marisco con berberechos do esteiro do Anllóns”, afirma o alcalde, Lois García Carballido. Prevé que se repartirán máis de dez mil racións de paella, que se servirá a un prezo de 8 euros por comensal. Poderase degustar tanto praza como levala para a casa. Tamén se poderá mercar polbo, ameixas, mexillóns, empanada, langostinos e non faltará tampouco o tradicional churrasco. Da animación musical da festa e das rúas da vila encargaranse Simba Sambou, de León; La Duendeneta, de Vilargarcía; Bloco Meigallo, de Lugo; Zumbalé, de Madrid; Mekanika Roling Band, da Coruña; Kilomberos de Monte Alto, da Coruña; Los Mecánicos, da Coruña; Latexo, de Compostela; e Jinetes del Trópico, de Monforte. A festa comezará o xoves, día 6 de abril, ás 19.30 horas, e a Carpa Gastro estará aberta ao público o venres e sábado de 12.30 a 21.00 horas, e o domingo ata as 17.30.