Silvia García e Cristian Fernández foron os gañadores absolutos do I Dúatlon Solidario Concello da Baña, na categoría absoluta feminina e masculina. Na proba, celebrada o domingo pola mañá en San Vicenzo a beneficio da Asociación Española de GRINpatías, participaron máis de 300 atletas entre todas as categorías. O alcalde, Andrés García Cardeso, e o concelleiro de Promoción da vida activa e deporte, César Ramos, entregaron os trofeos xunto a o representante da Federación Galega de Tríatlon, Juan Carlos Ageitos, e do presidente da Asociación Española de GRINpatías, Andrés Domínguez.

A proba congregou na Baña a centos de persoas, que dende primeira hora da mañá acompañaron aos atletas e estiveron animando durante as diferentes probas celebradas. A saída e meta estaba situada na praza do Cruceiro, mentres que diante do concello colocouse a zona de transición, na que os e as atletas tiñan que coller e deixar as súas bicicletas para completar o percorrido. As gañadoras absolutas na categoría feminina foron Silvia García, Inés Santiago e Margarita Villaverde. Por clubs, o campión foi o Artrogal-tri 498, que colocou a tres das súas atletas entre as catro primeiras. En homes, os gañadores absolutos foron Cristinan Fernández, David González e Diego Carballeira. Por clubs, subiron ao podio o Tríatlon Inforhouse Santiago, Club Tríatlon Poio e Artrogal-tri 498. En ámbolos dous casos, tiveron que facer 5 quilómetros correndo, 19,4 en bicicleta e outros 2,5 km correndo. Na categoría Supersprint as gañadoras absolutas foron Daniela Rama, Andrea Díaz e Inés Duarte, na categoría feminina, e na masculina, Hugo Souto, Adrián Sancho e Anxo Bello. Os tres primeiros na categoría popular foron Juan José Bello, David Pérez e Víctor Lema, mentres que Eva Formoso impúxose na categoría feminina. Tanto nesta categoría coma na supersprint a proba consistiu en facer 2 quilómetros correndo, outros 7 en bicicleta para rematar con outros 1.000 metros correndo. Entregáronse trofeos para os mellores clubs de supersprint e sprint masculino e feminino. Polo que respecta ás categorías inferiores, os e as ganadoras das diferentes categorías foron os seguintes: Benxamín feminino: Sara Muiño, Martina Junquera e Nora Varela Benxamín masculino: Gabriel Noguera, Xan Castro e Nuno Barcia Alevín feminino: Estela Yáñez, Martina Yubero e Noa Villadoniga Alevín masculino: Manuel Martínez, Antón Viña e Pablo Jobe Infantil feminino: Lucía Ageitos, Candela Lago e Iria Vázquez Infantil masculino: Yeiden Jael Silva, Tomás Bautista e Manuel López