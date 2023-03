O xornalista Manuel Pampín será o pregoeiro da 31ª Festa do Melindre de Melide o vindeiro domingo 14 de maio ás 12.00 horas na Praza do Convento da localidade. Ese día tamén será galardoado cunhas das distincións Embaixadores do Melindre. Manuel Pampín Sánchez naceu en Melide en 1958. Estudou xornalismo na universidade complutense de Madrid. En 1982 comezou a traballar na delegación de Santiago de El Ideal Gallego, onde estivo tres anos facendo todo tipo de informacións. Desde xuño de 1985 ata a súa recente xubilación traballou na Televisión de Galicia. O xornalista declárase un amante do melidre. “Claro que me gustan os melindres, máis mollados no café con leite para almorzar que sós. Non son moito de larpeiradas, e no café non da tanta sensación doce”, comentou o xornalita cando lle comunicaron que lerá o pregón da festa.