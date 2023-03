Ya falta menos para la Semana Santa de Padrón y vivir a lo grande las Festas de Pascua 2023.

La Festa da Pascua de Padrón se ha destapado como una de las grandes citas de la primavera en Galicia.

PROGRAMA

SÁBADO 1 DE ABRIL

09.00h XXXIV Raid Cabalar Pascua 2023. Proba puntuable para o Campionato Galego. Percorrerá os montes de Dodro, Padrón e Rois. Saída: Monte Santiaguiño.

10.00h I Torneo Rítmica Ausarta. Pavillón grupo escolar.

DO SÁBADO 1 AO 8 DE ABRIL

10.00h Campionatos galegos de xadrez 2023. No Hotel Scala de Padrón celebrarase o Campionato galego da categoría absoluta sub-8, sub-10, sub-12, sub-16, feminina e veteranos.

DO 3 AO 5 DE ABRIL

16.00h X Torneo de fútbol base Concello de Padrón. Categorías prebenxamín (3 de abril), benxamín (4 de abril) e alevín (5 de abril).

DO 6 AO 8 DE ABRIL

09.00h V Torneo CD Sar Extramundi. Categorías benxamín (6 de abril), alevín (7 de abril) e prebenxamín (8 de abril).

DO 3 AO 8 DE ABRIL

10.00H Campionato Tenis Pascua 2023. Categoría absoluta, júnior e local. As finais terán lugar o sábado 8 de abril.

VENRES 7 DE ABRIL

19.00h Boxeo – Gran Velada Clásica de Pascua. 25 Aniversario. Nesta velada terán lugar 8 combates de diferentes categorías.

SÁBADO 8 DE ABRIL

Dispoñerase de Punto Lila no Paseo do Espolón

10.00h Gran salva de bombas anunciando o comezo das Festas de Pascua 2023. A cargo da Pirotecnia López.

10.45h XLII Carreira de Pascua Concello de Padrón. Carreira pedestre para todas as idades. Dende os pitufos, que percorrerán 100m ata a proba absoluta, na que se percorrerán 13.30 quilómetros. Haberá medallas para os participantes nas categorías escolares, trofeos paras os/as tres primeiros/as de cada categoróa e agasallos para todas as persoas participantes. Máis información, consulta de regulamento e inscricións na páxina web de www.emesports.es.

13h – 15h Actuación de Terapia de Grupo. Praza de Macías.

17h-19h Obradoiros infantís. Praza de Macías.

18.00h Inauguración da 50º Feira Exposición de Maquinaria Agrícola e Industrial, que se poderá visitar ao carón da Gardería municipal.

21.00h Pregón. Inauguración das Festas de Pascua 2023 a cargo de David Amor, xogador internacional de balonmán que saltou á fama cando se puxo diante dunha cámara para conquistar ao público galego e español como presentador, humorista, actor e modelo. Praza de Macías.

22.00h Inicio das Festas de Pascua. Concerto de Dorián. Fondo de Vila.

00.00h Gran verbena amenizada por Unión y Fuerza. Paseo do Espolón.

01.00h Concerto de Álvaro de Luna. Fondo de Vila.

02.30h Segundo pase Unión y Fuerza. Paseo do Espolón.

DOMINGO 17 DE ABRIL

Dispoñerase de Punto Lila no Paseo do Espolón

09.00h Inauguración da Tradicional Feira Cabalar. Campo da Barca. Inscricións nos concursos morfolóxicos.

09.00h 50ª Feira de Exposicións de Maquinaria Agrícola e Industrial. A carón da Gardería municipal.

09.30h Inicio dos distintos concursos morfolóxicos da Tradicional Feira Cabalar.

11.00h Pasarrúas da Banda de Música Municipal de Padrón

11.30h Pasarrúas do grupo folclórico San Pedro de Carcacía, que acompañará aos xigantes e cabezudos polas rúas.

13.30h Concerto da Banda de Música Municipal de Padrón. Praza de Macías

17h-19h Obradoiros infantís.Praza de Macías.

17.00h Espectáculo de recortadores. Exhibición de recortes, quebros e todo tipo de saltos.

22.00h Gran verbena amenizada pola orquestra Os Satélites. Paseo do Espolón.

00.00h Gran verbena coa orquestra Charleston Big Band. Fondo de Vila.

02.00h Segundo pase da orquestra Os Satélites. Paseo do Espolón.

03.30h Segundo pase Charleston Big Band. Fondo de Vila.

LUNS 10 DE ABRIL

Dispoñerase de Punto Lila no Paseo do Espolón

12.00h Pasarrúas do grupo folclórico Rosalía de Castro, que acompañará aos xigantes e cabezudos polas rúas.

12.00h Pasarrúas da Banda de Música Municipal de Padrón.

13.00h Día de Santiago en Padrón. Recepción á Excma. Corporación do Concello de Santiago na entrada da Rúa Real.

13.30h Concerto da Banda de Música de Santiago. Praza de Macías.

17h-19h Obradoiros infantís. Praza de Macías.

20.00h Actuación do grupo Desconcerto. Praza do Castro.

20.30h Actuación do grupo folclórico Algueirada de Pontecesures. Praza de Macías.

21.30h Gran verbena coa orquestra Atenas. Paseo do Espolón.

23.00h Gran verbena coa orquestra Panorama. Fondo de Vila.

00.30h Segundo pase da orquestra Atenas. Paseo do Espolón.

02.00h Segundo pase da orquestra Panorama. Fondo de Vila.

MARTES 11 DE ABRIL

Dispoñerase de Punto Lila no Paseo do Espolón

12.00h Pasarrúas do grupo folclórico Algueirada de Pontecesures, que acompañará aos xigantes e cabezudos polas rúas.

19.00h Día de Rianxo en Padrón. Recepción á Excma. Corporación do Concello de Rianxo fronte á estatua de Rosalía de Castro no Paseo do Espolón.

19.30h Concerto Banda Municipal de Rianxo. Praza de Macías.

20.00h Actuación de Somoza’s Trío. Rúa Herreros.

21.30h Gran verbena coa orquestra Marbella. Paseo do Espolón.

23.00h Gran verbena coa orquestra París de Noia. Fondo de Vila.

00.30h Segundo pase da orquestra Marbella. Paseo do Espolón.

02.00h Segundo pase da orquestra París de Noia. Fondo de Vila.

DO 11 AO 13 DE ABRIL

17.00h IX Torneo de Chave de Pascua. Torneo de chave no que se participará individualmente. O 11 e 12 de abril celébranse as fases clasificatorias e a final disputarase o 13 de abril.

VENRES 14 DE ABRIL

Dispoñerase de Punto Lila no Paseo do Espolón

22.00h Gran verbena coa orquestra La Fórmula. Fondo de Vila.

00.30h Tributo Euro-Abba. Paseo do Espolón.

02.00h DJ internacional Sash! Paseo do Espolón.

02.30h Segundo pase de La Fórmula. Fondo de Vila.

03.30h DJ Xoel Muíños

SÁBADO 15 DE ABRIL

Dispoñerase de Punto Lila no Paseo do Espolón

12.00h Pasarrúas do grupo folclórico Arreixeira, que acompañará aos xigantes e cabezudos polas rúas.

14.00h Ciclismo. 59 Edición da Clásica de Pascua XXXIII Memorial Francisco Rodríguez Pazos. A carreira circulará polos concellos de Padrón, Dodro, Rianxo e Rois cun percorrido de 125 quilómetros. Saída: Campo do Souto.

17.00h Espectáculo Duende Ecuestre a cargo da Hípica Zahorí. Demostración de doma e baile con cabalos. A recadación da taquilla irá destinada aos enfermos de ELA.

18.30h Actuación do grupo folclórico Rosalía de Castro. Praza de Macías.

19.30h Actuación do grupo folclórico A.C. San Pedro de Carcacía. Praza de Macías.

22.00h Gin Toni´s, tributo ao pop-rock español dos 80 e 90. Paseo do Espolón.

00.30h Grande exhibición de fogos de artificio. Paseo do Espolón.

00.45h Gran verbena a cargo de Los Coleguitas. Paseo do Espolón.

04.00h DJ Víctor Magán

05.00h DJ Jhose Ángel

DOMINGO 16 DE ABRIL

Dispoñerase de Punto Lila no Paseo do Espolón

11.30h Pasarrúas do grupo folclórico O Pedrón, que acompañará aos xigantes e cabezudos polas rúas.

12.00h Xuntanza integrada pola Corporación Municipal e a Irmandade dos Fillos e Amigos de Padrón, así como os/as padroneses/as que o desexen. A continuación a comitiva dirixirase ao paseo do Espolón para realizar unha ofrenda floral diante dos monumentos de Rosalía de Castro e Camilo José Cela. Cantarase o Himno Galego e depositaranse coroas de loureiro

12.00h Actuación do grupo folclórico Arreixeira. Praza de Macías.

13.00h Actuación da Agrupación folclórica O Pedrón. Praza de Macías.

18.00h XIII Festival de Bandas Capital do Sar. Praza de Macías.

Agrupación músico-cultural de Ribadumia

Banda de Música de Arca

Banda de Música Municipal de Padrón.

21.30h Gran verbena e peche das festas de Pascua 2023 a cargo da orquestra Olympus. Fondo de Vila.