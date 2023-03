O Concello de Cee rematou as obras de mellora de tres estradas de titulalidade municipal. Trátase do vial que enlaza o cruce de Guimareu co lugar de Estorde (62.028,93 euros) e da estrada de Chafarís e o ramal de Aspadex (44.438,10 €), nas que se limparon as cunetas e fíxose unha nova pavimentación con aglomerado en quente. Os traballos foron financiados con cargo ao POS+2022. Ademais, con fondos Agader, mellorouse a capa de rodaxe da pista que une Lobelos e Bedán aplicando igualmente aglomerado (44.028 €).

Por outra banda, a alcaldesa, Margarita Lamela, tamén asinou a acta de recepción do proxecto de aforro enerxético en Lobelos de Arriba, Vilanova, Codesos, Bedán, Chafarís e Cantorna, núcleos nos que se renovaron as luminarias e se adaptaron os cadros de mando á normativa vixente. O investimento ascendeu a 97.628,03 € e, neste caso, o Concello contou con fondos Feder para financiar o 80% do custo.